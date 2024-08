Mezőkomárom, 16 órától: Falunap. Helyszín: az általános iskola udvara. 16 óra: Alma együttes. 17 óra: Megnyitó. Köő Péter polgármester ünnepi beszéde. 17.10 óra: Óvodások műsora. 17.20 óra: Iskolások műsora. 17.30 óra: A Sió-menti Nyugdíjasklub műsora. 18 óra: Tombolasorsolás. 19.15 óra: Retro Party. 20 óra: Boka Boogie Band. 21 óra: Bereczki Zoltán. 23 óra: Retró diszkó. A helyszínen: helyi termékek kiállítása és vására, csillámtetkó, büfé, pörköltek, lángos, gyermekjáték kirakodók, édesség, vattacukor, jégkása, koktélok. A gyerekeknek ingyenes légvár.

Nagylók, 9 órától: Nagylóki falunapok. Helyszín: a sportpálya. 9 óra: Utcák bajnoksága – kispályás focitorna. 9 óra: Nagylók legjobb sütije! Helyszín: az iskola. Nevezés 9.30 óráig. 10 órától: Pörköltfőző verseny (sertéspörkölt). Helyszín: az iskola udvara. Zsűrizés: déltől. 15 óra: Zen bu kan kempo harcművészeti bemutató. 16 óra: Fejér Vármegyei Kupa labdarúgó-mérkőzés, 1. forduló. 18 óra: Street Fighter motoros show. 20 óra: New Level Empire. 22 óra: Varga Feri és Balássy Betty. 23 óra: Dj Lotters. 0.30 óra: Diszkó party – Dj Cox. A rendezvény ideje alatt régiség-kiállítás tekinthető meg a közösségi házban. (Nagylók Község Önkormányzata, Nagylóki Faluvédő, Fejlesztő és Hagyományőrző Egyesület.)

Nagyvenyim, 9.30 órától: Nagyvenyimi falunap. 9.30 óra: Emléktábla-avatás az Altomünster–Nagyvenyim között működő partnerkapcsolat 30. évfordulója alkalmából az Altomünster parkban. 10 óra: Ünnepi képviselő-testületi ülés a közösségi ház nagytermében. 11.45 óra: Kiállítás-megnyitó. 12 órától: Falunapi forgatag a Ligetben. 12.10 óra: A 30 éves Aranydaru Dalkör műsora. 12.15 óra: Jó ebédhez szól a nóta – Tóthfalvi László és Csikós Márta nótaénekesek műsora. 13.30 óra: Az Altomüsteri Fúvósegyüttes műsora. 14 óra: Zumba-bemutató. 14.20 óra: Az Aranydaru Nyugdíjasklub tánccsoportjának műsora. 15 óra: Rémusz bácsi meséi. A Palinta Társulat előadása óriás seprűbábokkal. 16 óra: Csepregi Éva. 17 óra: Orsovai Reni és a Nene. 17.45 óra: A 30 éves Nagyvenyimi Táncegyüttes műsora. 19 óra: Mihályfi Luca. 19.30 óra: Kiss Kevin. 20 óra: Rostás Szabika. 21.30 óra: Magna Cum Laude-koncert. 23.30 óra: Utcabál. Zenél a Fun Company. Rezidens lemezlovas: Dj Bogó Gábor. 02 óra: Zárás. A nap folyamán elérhető egyéb programok: A Ligetben: 12–19 óra: Kézműves játszóház. 12–20 óra: Légvár. Kalandkamion. 12–22 óra: Kézműves kirakódóvásár. 16–20 óra: Sakk-szimultán Jeszenszky József nagymesterrel. A közösségi házban: 10–18 óra: Természetgyógyász, bioenergetikus (bejelentkezés alapján). 11.45–20 óra: Képzőművészeti kiállítás. A közösségi ház parkjában: 12–20 óra: Bungee trambulin. 12–20 óra: Mobil mászófal. 13–19 óra: Hungarikum játszóház. Vendéglátás (étel, ital). (Nagyvenyim Község Önkormányzata, Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár.)

Sárkeresztes, 18–20 óra: Esti mese a könyvtárban. Hogyan bújt el a kiskondás? Mire jó egy lyukas nejlonzacskó? Papírszínház a könyvtárban!

Sárkeresztes, 20–22 óra: Sárkeresztesi Ifjúsági Tér. Helyszín: a művelődési ház.

Székesfehérvár, 8 órától: Isten éltesse a Boglárkákat! – Lepketúra Maroshegyen. Találkozás a Borszéki utcai vasúti átjárónál (a gólyafészeknél). Székesfehérvár nyugati része a Sárréthez tartozik, erről tanúskodik a talaj, a növényzet, az állatvilág. A láprétek növény- és állatvilága. A terület története. A fehérvári belterületi gyepek jelentősége. Ingyenes túra, könnyű séta minden korosztálynak.

Székesfehérvár, 17 óra: Panoráma buszos túra az új Alba Arénába. Indulás a Piac téri buszpályaudvarról. Előzetes regisztráció szükséges: személyesen a Tourinform irodában, telefonon a (06-22) 537-261 számon, e-mailben az [email protected] címen.

Székesfehérvár, 17 órától: Királyok, királyi óriásbábok a belvárosban. A középkort idéző szombat délutánok a Székesfehérvári Királyi Napokra és a Koronázási Ünnepi Játékokra hangolnak. A sorozatban a királyi fenségeket hagyományőrzők és régizenészek kísérik végig a Fő utcán. Az idei ötödik felvonuláson a Magyar Szent Család – Szent István király, felesége, Boldog Gizella királyné és fiuk, Szent Imre herceg – óriásbábjai vonulnak fel. 17 óra: A menet a Vörösmarty Színháztól indul, és az óriásbábokat ezúttal a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje tagjai kísérik, akik az Országalmánál bemutatót is tartanak. Az egyesület már két évtizede színesíti a fehérvári és az ország más városaiban rendezett történelmi programokat. Harcászati bemutatóikkal az Árpád-ház korát, illetve újabban Mátyás korát idézik meg, korhű fegyvereik, vértjeik segítségével időutazásra hívják a nézőket, akik a látvány mellett minden alkalommal pontos történelmi ismeretekkel is gazdagodhatnak. Az óriásbábokat Szabó Miklós mutatja be a közönségnek a Mátyás király-emlékműnél és az Országalmánál. A zenei aláfestést a Sub Rosa régizene együttes szolgáltatja. Az 1999-ben alakult zenekar középkori, azon belül is legfőképpen 13. századi európai hangszeres zenét játszik. A több száz éves darabokat a középkorban használt hangszereken, korabeli viseletben szólaltatják meg, főleg történelmi tematikájú rendezvények alkalmával. Hangszeres műsorukat leginkább vásári hangulatba illő „középkori térzeneként” jellemzik az együttes tagjai. 18 óra: A program zárásaként Tasnádi Bence (ének, basszusgitár) és Várvölgyi Szabolcs (gitár) John Lennon-estjének lehet részese a közönség a Zichy ligeti Zenepavilonban. „Ha 3020-ban megkérdeznék az utca emberét, tud-e mondani egy zenekart a 20. századból, valószínűleg azt vágná rá, hogy: The Beatles. John Lennon megalapította a világ első, és alighanem legismertebb rockzenekarát, tíz év alatt felforgatta a könnyűzenét, majd megszállta a szerelem, és makacsul mindennek hátat fordítva, Yoko Ono oldalán alkotott még tíz éven át, tébolyító meggyilkolásáig. Az utóbbi időszak is figyelemreméltó, de a The Beatles életmű kétségkívül tökéletes!” – mondja az estről Tasnádi Bence.

Székesfehérvár, 16.45 órától: Fezen Fesztivál (Takarodó út). (Július 31 – augusztus 3.) Harman Main Stage: 17.30 óra: Horváth Tamás. 19.15 óra. Dzsúdló. 21 óra: Majka. 23.15 óra: Scooter. Fehérvár nagyszínpad: 18 óra: Junkies. 19.45 óra: Butcher Babies. 21.30 óra: Armored Saint. 23.15 óra: KK’s Priest. Petőfi sátor: 16.45 óra: Don Gatto. 18.15 óra: Akela. 20 óra: Fish! 21.45 óra: Ratm by Subscribe, 23.45 óra: Discover Band. 01.30 óra: Necc Party. Unicum bar: 20 és 02.30 óra: Pure Mr G. 23:30 óra: Drop the Cheese. 01 óra: Stereonoize. Kockás: 24 óra: PlattenZ. Kalinka: 17 óra: Zselenszky. 18.45 óra: Anett & Livi Soad Tribute. Hell Party Stage: 0.30 óra: Christian.

Tordas, 7–11 óra: Tordasi termelői piac a katolikus templom parkolójában.

Velence, 14 órától: Tribute Beach Rockfesztivál. Augusztus 1–3. Velence, Drótszamár kemping és strand. 14 óra: Treece akusztik. 16 óra: Black Sabbath by Sabbath Szombat. 17.30 óra: Metallica by Alcoholica. 19.30 óra: AC/DC by É.D.Á.Sz. 21.30 óra: Guns n’ Roses by Dust N’ Bones. 23 óra: Táborzáró party.

Augusztus 4. (vasárnap)

Kápolnásnyék, 20.30 óra: Csajághy Laura Szabadtéri Színpad. Jean de Létraz: Tombol az erény. Bohózat két részben. A Veres1 Színház előadása. Mindenki akar valamit! Szerelem, érzékiség, pénz és botrány. Hajsza. Házasoknak kötelező! Szingliknek még inkább! Szereplők: Kálid Artúr, Zorgel Enikő, Janza Kata, Bacsa Ildikó, Beleznay Endre, Pásztor Tibor, Fésűs Nelly, Csáki Edina, Janik László. Fordította: Szenes Iván. Rendező: Simon Kornél.

Nadap, 9–12 óra: Herbarius program. Érik a vadszeder. Gyógynövénygyűjtő túra. Vadszeder: vitaminokkal és ásványi anyagokkal teli, immunrendszer erősítő. (Orbáncfű, ürömfélék, útifű, apróbojtorján, cickafarok, csalán, katángkóró, ökörfarkkóró.) Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszakértő. Megközelítés egyénileg autóval. Találkozás 9 órakor Nadapon, a régi focipályánál (Sukorói és Körmös utca). A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480.

Nagylók, 14 órától: Nagylóki falunapok. Helyszín: a sportpálya. 14 óra: Nagylóki Népdalkör és Csobolyó citerazenekar. 14.30 óra: Nagylóki Baka Dalkör. 15 óra: Köszöntő. 15.15 órától: Díjátadó: Virágos Nagylók. Eredményhirdetések: Utcák bajnoksága (kispályás focitorna). Nagylók legjobb sütije! Pörköltfőző verseny. Babafa ültetése a játszótér mellett. 16.30 óra: Pitypang zenekar. 17.30 óra: A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola nagylóki növendékei. 18 óra: A Szilágysámsoni Csígeresek táncműsora. 18.30 órától: Sárrét Néptáncegyüttes (Szabadbattyán). Opanke Szerb Néptánccsoport. 19.30 óra: MikiNiki és a CsiniBabák. 21 óra: A.N.T. zenekar. A rendezvény ideje alatt régiség-kiállítás tekinthető meg a közösségi házban. (Nagylók Község Önkormányzata, Nagylóki Faluvédő, Fejlesztő és Hagyományőrző Egyesület.)