Radnai Zoltán tánctanár és táncosai szó szerint a világnak szeretnék megmutatni tudásukat, és ez már úgy tűnik nem csak álom, hiszen biztos indulói lettek a horvátországi versenynek. A sikeres produkció vezetőjét kérdeztük, aki örömmel és boldogan válaszolt kérdéseinkre.

A hétvégén kimondottan fontos versenyen, mondhatni sorsdöntő eseményen vettetek részt.

Így van, egy vízválasztó esemény volt, ahol a Tehetség AMI Tendance tánccsoportja, illetve táncosa Májer Diána indultak a Ritmus csapatok versenyének utolsó kvalifikációs állomásán. A Siófokon megrendezésre kerülő Just Clear elnevezésű fesztiválon a tét igen nagy volt, hiszen itt lehetett indulási jogot szerezni a szeptemberben Horvátországban megrendezésre kerülő Világbajnokságra.

Hogy sikerült a produkció?

A Tendance csapata a Mátrix fantázianéven futó formációval indult junior I. Open kategóriában, illetve Diána egy Fight című saját készítésű koreográfiával junior Kortárs kategóriában. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Mátrix kategóriájában ismét az első helyen végzett és elérte a VB kvalifikációhoz is szükséges pontszámot, így már biztosan indulhatnak szeptember végén Novaljába, hogy szerencsét próbáljanak Magyarország színeiben. Dia gyönyörű tánccal a 2. helyen végzett a kategóriájában így ő is jogosultságot szerzett a Vb-n való szerepléshez.

Hatalmas eredmény a táncklub életébe, sok munkával a hátatok mögött!

Nehéz út vezetett ide, ami sok szervezést, munkát és akaratot követelt. Egy évvel ezelőtt álmodtam meg hogy mi lenne ha a Mátrix című filmre készítenénk egy táncos mixet, amiben nem csak latin-amerikai táncok szerepelnének, hanem egy kis modern, illetve kortárs tánc is. Ehhez segítségemre volt Dudás Patricía a Princess Táncegyesület vezetője, aki otthonosan mozog a modern és kortárs világában és örömmel segített összerakni azokat a bizonyos részeket. Nagy segítséget nyújtott Szőke Fanni is, aki elfoglaltságai miatt kevesebbet tud a lányokkal lenni, de amikor ráért jött és pontosította a táncosaink mozdulatait és segített a karakterisztikában is. Nagy segítségünkre volt a tehetség Alapfokú Művészeti Iskola is, akik támogatják a lányokat, hogy eljussanak a Világbajnokságra. Hálásak vagyunk mindenkinek a támogatásokért és biztatásokért. Nagy izgalommal várjuk a végső állomást.