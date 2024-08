Mint arról korábban hírt adtunk, neves tengerentúli múzeumok tárlatain került bemutatásra a SZIKM közel 3000 éves védőeszköze. A nem csak kivételesen jó állapotú, de a Kárpát-medencében egyedinek számító mellvért előbb a chicagói Field Múzeum, majd a gatineaui Kanadai Történeti Múzeum Európa első királyai című kiállítására is eljutott, ahol a jövő év januárjáig láthatják az érdeklődők. A bronzkori tárgyi emlék értékét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az eredeti „foglaltsága” miatt hiteles másolatát szállították egy németországi kiállításra.

A fehérvári múzeum gyűjteményének Nürnbergben kiállított bronzkori tárgyi emlékei: a mellvért és a lábvértek

Fotó: GNM/FELIX RÖSER

A nürnbergi Germanisches Nationalmuseum (Német Nemzeti Múzeum, GNM) július 25-én megnyílt Az ő utolsó útja, essenbachi urnamezős kocsisír c. késő bronzkori tárlatára a dunai bronzpáncél replikáján kívül az úgynevezett nadapi kincshez tartozó két bronz-lábvértet is kölcsönadott városunk múzeuma. Az 1970-ben a nadapi János-hegy oldalában előkerült 628 darabból álló késő bronzkori lelethez harci-, illetve védőeszközök is tartoznak. A nürnbergi kiállítás az Essenbachban feltárt kocsisírhoz kapcsolódóan mutatja be a késő bronzkori elit harcos viseleti tárgyait és temetkezési szokásait a különböző országokból, így a Magyarországról származó régészeti leletek segítségével.

A SZIKM Örökségvédelmi és Tudományos Osztálya a közösségi oldalán azt is közli, hogy a fehérvári múzeum külföldre kölcsönzött tárgyain kívül egy másik figyelemre méltó leletük jelenleg Baján látható. A Mány területén tervezett M100-as autóút nyomvonalán 2022-ben végzett megelőző feltárások során találták a régészek azokat a bronzkori ékszereket és ruhadíszeket egy előkelő nő sírjában, amelyek a Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központban a Kamilla, a fény leánya c. időszaki kiálltáson a bronzkori női divat kellékeit reprezentálják.