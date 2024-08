A rendezvényen részt vett Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere, Lehrner Zsolt alpolgármester és Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója. Elsőként Székesfehérvár polgármestere köszöntötte a táncosokat, érdeklődőket, és a sajtó munkatársait. Külön gratulált és köszöntötte Cselle Bencét, a társulat operatív vezetőjének, aki nem olyan régen, értékteremtő szakmai munkája elismeréseként, a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehette át. Majd elmondta, nagyon örül hogy a város fontos és szerves kulturális része lett a Székesfehérvári Balett Színház a működésének kezdete óta, így már nem a megalapításról, hanem a folytonosságról lehet beszélni egy ilyen alkalommal is. Kiemelte: – A társulat egy olyan kulturális érték, ami viszi ennek a városnak jó hírét az országban, és az országhatáron túl is, mint ahogy erre majd ebben az évadban is lesz példa. –

Közösen készül a város és a színház is az új évadra!

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Majd Lehrner Zsolt alpolgármester szólt az érdeklődőkhöz, és a közönség fontosságára hívta fel a figyelmet elsőként, kiemelve: – Nem lett volna balettszínház, és nem tudna folytatódni ha a közönség nem jönne el az előadásokra, nem mutatna komoly érdeklődést a programok iránt. - A város vezetőit követően a színház vezetője Egerházi Attila igazgató szólt a szép számmal jelenlévő közönséghez, és elmondta, minden alkalommal valami újdonsággal készülnek, így a mai napon a sajtótájékoztatót egy nyílt nappal kötötték össze, így a résztvevőknek lehetőségük nyílik beszélgetni a táncművészekkel, a balettmesterrel és a koreográfussal. Beszédében kiemelte a tánc fontosságát, annak létjogosultságát, illetve bemutatta az új évad programját az érdeklődőknek. Beszélt a tervekről, amiket szeretnének megvalósítani vagy folytatni az aktuális évadban is:

Folytatódik az Ars Regia Bérlet, a Vörösmarty Színházzal, az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral és az Alba Regia Táncegyüttessel.

Minden korosztály szeretnének megszólítani, így folytatják az időseknek szóló Táncterápia programot és a fiatalabbaknak szóló Táncnevelés programunkat, illetve a minden korosztály számára ajánlott Nyílt napokat.

Podcast csatornát indítanak, melyet havonta egy alkalommal tervezünk megjelentetni.