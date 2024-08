Velencei-sziget kietlen partjára szombat délután látogatók léptek. Volt, aki először járt a szigeten, míg más szinte második otthonának tekinti azt. A 18. Nemzetközi Velencei-tavi Symposion megnyitóján köszöntőt mondott a művésztelepet 2006-ban életre hívó Péter Ágnes Munkácsy díjas szobrászművész, a Symposion Alapítvány elnöke.

Fotó: Gombor Lili / FMH

Farkas Réka művészeti író és a művésztelep rendszeres résztvevője arról beszélt, hogy a 18. Nemzetközi Velencei Művésztelep valóban felnőttnek tekinthető, hiszen, önálló, alapozott háza és termő gyümölcsfákkal teli kertje van, amelyben évről évre visszatérő, elszánt művészek fordulnak meg. A symposion sziget meghódítása jó úton halad, a 18 évvel ezelőtt megkezdett munka önálló pályára lépett. A 2005 óta tartó munka beérett, mely időszak alatt a sziget elvadult tájból művészteleppé nőtte ki magát. Úgy véli, a művésztelep eszmeiségét a symposion adja vissza a legjobban, hiszen a görög eredetű, majd a latinban is használt kifejezés eredetileg közös lakomát, ivászatot jelentett, amely később tudományos tanácskozássá lényegült át. Itt Velencén valamennyi értelemben releváns a kifejezés használata, hiszen a lakomák mellett folyamatosan előadások gazdagítják a programot.

Fotó: Gombor Lili / FMH

A több éve még kietlen szigetet a természettel összhangban élő művészek gyarmatosították, hajlékot építettek rá, kultúrnövényeket ültettek, létfeltételeket teremtettek, áramot és wifit vittek a szigetre. Alkotásaikat a szigeten megtalálható természetes alapanyagokból készítik el. A kiállításon fából, kőből, nádból és egyéb növényekből készült alkotások láthatóak. A munkák így egy idő után visszaolvadnak a természetbe.

Fotó: Gombor Lili / FMH

A művésztelep idei témája a hibrid fogalma. Ahogy az élőlények is erősebbé válnak a keveredéssel, úgy ez vonatkoztatható másra is, hiszen a több lábon állás biztosabb alapokat eredményezhet. A szigeten látható alkotások némelyike is különböző technikákkal készült, míg mások elméleti síkon tettek eleget a hibriditás követelményének, s valóság és fikció határát összemosva hozták létre alkotásaikat.