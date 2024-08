Az ünnepi pillanatokat követően a Lóca együttes gyermekdalokkal, mondókákkal és varázslatos dallamokkal bűvölte el a gyereksereget, akik bizony-bizony táncra is perdültek, majd Nágl Marika néni, a falu nagy tiszteletnek örvendő mesemondója a Medvebocs történetét hozta el a csillogó szemű, tündér- és manóruhába beöltözött lurkóknak. Mindemellett az udvaron felállított kreatív sátorban mindenki festhetett magának egy-egy szép varázserővel bíró kavicsot, amibe belesuttoghatta a szíve legnagyobb vágyát, majd el is helyezhette az Óhajok kertjében, ahol a kívánságok valósággá válnak. Mint megtudtuk, az izgalmas rendezvénynek a jövőben is lesz folytatása. A polgármesterrel beszélgetve kiderült az is, hogy olyan eseményeket szeretnének életre hívni, amelyek a falu apraját, s nagyját megmozgatják. Példaként említette az augusztus 31-én megrendezendő sportnapot, amely köré egy igazi mulatságot is szerveznek mindenki nagy örömére.