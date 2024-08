Az Európa Klub szervezésében, illetve Kindl Márta és Barna Éva rendezésében egy lassan hagyománnyá váló kiállításra várják a művészetkedvelő közönséget. Barna Éva köszöntötte elsőként a megjelenteket. L. Ritók Nórának nem ez az első bemutatkozása ezen a helyen.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az alkotó szerteágazó tevékenységet folytat, hiszen pedagógus, művész és nem mellesleg az Igazgyöngy Alapítvány megalapítója, létrehozója. Ez a civil szervezet elsősorban felzárkóztatással és esélyegyenlőséggel foglalkozik, de sok minden mással is, mint például művészeti iskolával. Nap mint nap nehéz sorsú, mélyszegénységben élő családokon segítenek, és L. Ritók Nóra hétköznapjai is ezzel telnek, ám mivel művész is, ezért több helyen is bemutatkozik alkotásaival, így Székesfehérváron is, minden nyáron.

A művész a megnyitón beszélt a saját alkotói múltjáról, illetve a képek keletkezéséről. Azt is elmondta a hallgatóságnak, hogy mit is jelent neki az alkotás.

Huszonnégy színes grafika került a falakra, várva az érdeklődőket, akikből többen is megjelentek a megnyitón, ahova L. Ritók Nóra, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja kizárólag friss alkotásokkal érkezett.

– A tárlaton a harmóniáé, a szépségé a főszerep. Már a cím is erre utal: „Lecsendesedés.” A bejárat után, az ajtó mellett a „Bejárat a parkba” című kép fogadja az idelátogatót. Egyértelműen befelé invitál minket a művész és így a képen keresztül egy képzeletbeli sétát tehetünk egy parkban. Aztán ott van a „Vendég a kertben” című sorozat mely tavaszt, majd az „Avarmesék” című képek melyek az őszt idézik–kezdte a képek bemutatását Bokros Judit. A kiállítást megnyitó költő hangsúlyozta:

– Embert ugyan nem látunk egyetlen alkotáson sem, ám az emberi jelenlét nyomait igen. Azt elmondhatom, hogy ezek a biztos szakmai tudással kivitelezett grafikák mind a szépséget, a harmóniát közvetítik, és ahogyan a fehér háttér előtt a szabadabb, organikus vonalak vegyülnek a kiszámítottabb mértani formákkal, úgy egyensúlyozzák ki a lelkünket is arra az időre, amíg közöttük vagyunk, de a hatás még azután is tarthat. A cím kapcsán eszembe jutott: ha lecsendesedés van, akkor az azt jelenti, hogy kissé megszűnik, visszavonul a külvilág. Az ember jobban figyel befelé, kevésbé érdekli, mi történik körülötte, mert van valami annál sokkal fontosabb, érdekesebb. Az, ami belül, a lélekben a képek hatására történik. Ezeket figyelve talán felerősödnek, megjelennek bennünk érzések, emlékek, ízek, illatok, amelyekkel a sok egyéb „zaj” miatt kevésbé foglalkozunk. Most ezek kerülhetnek előtérbe, „hangosodhatnak fel” – a lecsendesedés tehát ilyen formában felhangosítás, felhangosodás is, akár magának a csendnek az élesebb jelenléte.– fogalmazott Bokros Judit.

A tárlat augusztus 21-ig 14-18 óráig tart nyitva minden nap a Fő utca 3. szám alatt.