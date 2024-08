S noha az Országalmánál is sokan várták a királyi óriások megjelenését, azért a kísérőprogramoknak is örültek a családok: a Sub Rosa régizenei együttes muzsikusai és a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje ugyanis látványos középkori bemutatóval készült. S míg Hámori Luca a párizsi Olimpián harcolt férfias ellenfele ellen ezen a délutánon, addig ezzel egy időben Székesfehérváron – ahogy az a középkori lovagi tornákon szokás volt –, férfiak küzdöttek férfiak ellen a Királyok a belvárosban programsorozat utolsó szombatján. A programot este a Zichy liget Zenepavilonjánál Tasnádi Bence és Várvölgyi Szabolcs John Lennon-estjével ér véget.