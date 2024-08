Igazi programkavalkád várja az érdeklődőket augusztus 11–20. között a Székesfehérvári Királyi Napokon, amelyre a Szent István Király Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készül. A gyermekekkel érkezők különféle elfoglaltságok közül válogathatnak, lesznek játékos vetélkedők és kézműves foglalkozások a kisebbeknek, valamint rejtvényfejtős kalandjáték a nagyobbaknak – mondta el Haraszti Zsigmond, a Szent István Király Múzeum múzeumpedagógusa.

A Rendház Díszudvarán a katonaláda titkaiba nyerhetnek bepillantást a látogatók, ahol a Hadtörténeti Múzeum munkatársainak bemutatójával az első világháború frontjain harcoló katonák mindennapjai elevenednek meg. Személyes használati- és emléktárgyak, fényképek, levelek, ruhadarabok, korabeli fotók, plakátok, fegyverek segítségével idézik meg déd- és ükapáink 1914–1918 közötti fronton töltött életszakaszát. A látogatók megismerkedhetnek a katonaélet akkori körülményeivel.

Kézműves foglalkozással is készül a múzeum a Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkertben, ahol augusztus 17-én, szombaton rózsaablakot készíthetnek a kicsik és nagyok. S hogy miért pont ezt? A rózsaablak a középkori egyházi építészet egyik legizgalmasabb vívmánya volt. A különleges mintázatokat rejtő rózsaablakot a múzeumpedagógusok segítségével most bárki elkészítheti majd. A tíz éven felülieket külön kézműves foglalkozás várja majd a Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkertben. A foglalkozáson mozaikot készíthetünk, és választ kaphatunk arra is, hogyan készült a koronázó bazilika szentélyének egykori mozaikja, és milyen anyagokból rakták azt össze.

A látogatók egy különleges felfestési technikával is megismerkedhetnek. A foglalkozás során lehetőség lesz inspirációt meríteni saját alkotásainkhoz az Aba-Novák Vilmos által készített történelmi szekkóból. Míg a Rendház Díszudvarán további kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket, többek közt a Hadi Mustra című kiállításhoz kapcsolódva. Ilyen lesz például a kitűzőkészítés: magyar tisztek százai kapták meg háborúk során hősiességükért, kiemelkedő szolgálatukért a minden idők egyik legnagyobb presztízsű kitüntetését, a Mária Terézia Katonai Rendet. II. József császár és király alapította 1789-ben a legénység számára az Arany és az Ezüst Vitézségi érmet – ezeket a kitüntetéseket több ezer magyar gyalogos és huszár elnyerte. A kiállításon szereplő példányok alapján most bárki elkészítheti majd a saját jelvényét kitűző formájában.