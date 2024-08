Folytatódik a Kérdezd a zeneszerzőt! sorozat is, erről már Dobri Dániel, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője beszélt, kiemelve, hogy a sokszínűség valóban nagyon jellemző a zenekarra, s ennek eredményei nyilvánvalóak. A 2024/25-ös évadra is nagy vállalást tettek, hiszen 25 magyar zeneszerzőt és műveiket mutatják be. – Négy koncertre kerül majd sor, hét ősbemutatóval, a folytatás pedig a Zeneakadémia nagytermében lesz jövő tavasszal. A legfiatalabbakat képviselő Oláh Patriktól kezdve a hetvenes éveiben járó Madarász Ivánig sokféle zeneszerzővel találkozhat majd a közönség – mondta el Dobri Dániel, hozzátéve, hogy az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Magyarország egyik legfontosabb kortárs zenei műhelye, melyre az egész országban odafigyelnek és amelyet számon tartanak.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Szabó Balázs, a zenekar művészeti tanácsadója arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a kortársak mellett továbbra is a repertoár részei lesznek a régebbi korok, irányzatok is. A halottak napi hangversenyen például Niccolo Jomelli, barokk zeneszerző Requiem művét hallhatja majd a közönség. Újdonság, hogy a karácsonyi koncertek idén a Budai úti református templomban lesznek, az ugyanis fűthetősége miatt jobban kedvez a zenekarnak és a közönségnek egyaránt. Továbbá a Somorjai Ferenc- és a Farkas Ferenc-sorozat négy-négy koncertje is várja majd a klasszikus zene szerelmeseit.

A részletes program elérhető az ARSO honlapján, a programfüzet az ARSO jegyirodájában, a Fő utca 6. szám alatt kérhető. Az előadásokra jegyet, bérletet váltani augusztus 22. 14:00 órától online vagy személyesen lehet.