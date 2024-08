A Goiás-i Ifjúsági Szimfonikus Zenekar tart szabadtéri koncertet a Károlyi-kastélyban szeptember 1-én, vasárnap este, 18 órakor. A "Latin zene a Károlyiéknál" című előadást a kastély előtt élvezhetik az érdeklődők.

A kastély közleménye szerint a Goiás-i Ifjúsági Szimfonikus Zenekar (OSJG) a School of Future in Arts Basileu França projektje. 2001-ben alapították, és ma is Brazília közép-nyugati részének egyik legfontosabb zenészképző központja, amely 20 éve töretlenül működik. Célja, hogy fiatalokat képezzen ki, akik hivatászszerűen zenekarokban dolgozhatnak Brazíliában és külföldön, valamint demokratizálni a lakosság zenekari zenéhez való hozzáférését. Az OSJG teret hódított a nemzeti színtéren, Brazília egyik legjobb fiatal zenekarának tartják. A zenekar számára az alábbi három dolog a legfontosabb: a társadalmi befogadás, a művészeti képzés és a zene terjesztése a saját társadalmukban.

A vasárnap esti koncerten 88 fiatal zenész adja majd elő Ginastera, Guarnieri és Gonzaga szimfonikus műveit, Eliel Ferreira, karmester és művészeti vezető vezényletével, az előzetes regisztrációt nem feledő közönségnek.

Szabadtéri előadás lévén gondoltak a rossz időjárásra is, így eső esetén a koncertet ugyanebben az időpontban a Vörösmarty Színházban tartják meg.