Bár természetesen fogalmunk nem lehet róla, de földi képzeletünk a mennyország előízét vetíti elénk a gyümölcsszentelés alkalmával megszentelt finomságok sorát figyelve, amiket a mai napon Székesfehérváron a Rác utcai Szerb Ortodox templomban szenteltek meg. Eredetileg a szőlő megszentelésének ideje volt ez az időszak, itt pedig talán nem nehéz kitalálni, miért, hiszen ez az a gyümölcs, amelyből bor lesz, majd pedig az Eucharisztia. A bor pedig tudjuk, ünnepi ital, emlékezzünk csak a kánai menyegzőre. A gyümölcs pedig általában olyan étel, amely készen van, azonnal fogyasztható, ezért leginkább képes kifejezni, hogy a teremtett világ az emberért van. Ez egy közvetlen tapasztalata az embernek Isten gondviselő szeretetéről, amiért hálát adhatunk. A keleti egyház a szimbólumok sokaságával az örökkévalóságra irányítja a figyelmet, és arra mutat rá, hogy képesek lehetünk a bor édességében, a gyümölcs zamatosságában megtapasztalni Isten gondviselő szeretetét, és azt, hogy ezek „előízei” valami jobbnak. Mindez pedig arra sarkall bennünket, hogy lelki, szellemi mivoltukban is keressük és találjuk meg Istenünket. Külön érdekes és izgalmas program lehet, felekezeti hovatartozástól függetlenül is meglátogatni, a város kis „ékszerdoboz” utcájában található templomot, ami most a Székesfehérvári Királyi Napok eseményeihez kapcsolódóan augusztus 17-től három napon át 14.00 és 18.00 óra között nyitva tart és várja a látogatókat.

A Királyi Napok ideje alatt, látogatható a templom is

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Egy érdekes írás pedig árulkodjon az érzékeinkről, amikkel a gyümölcsszentelést is követhettük: