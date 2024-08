Van-e még mondanivalója a 19. század szülöttjének a 21. századi modern ember számára? – tette fel a kérdést Erdei Péterné, Gárdony alpolgármestere augusztus 3-a szombaton, Gárdonyi Géza születésének 161. évfordulóján a Gárdonyi Géza Emlékház előtt. A nyugati világ mai történései közepette – derült ki szavaiból –, egyre világosabb, hogy „Gárdonyi még 100 év távlatából is tud aktuálisat mondani nekünk”.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A nemzeti irodalmi hagyomány őrzői

Ehhez csatlakozva, Keller Péter, Gárdonyi dédunokája így fogalmazott:

– Mára a művészetek, az irodalom iránti érdeklődés erősen visszaesett – mondta, majd a Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjaira és az őket felkészítő Varga-Molnár Anna tanárnőre mutatva, megköszönte nekik a mai műsort. – Ebből is látszik, mennyire friss és élő a dédapám gondolata ma, és milyen szépen tudják a gyerekek ezt prezentálni. A magyar olvasáskultúra mennyiségi és minőségi fellegvárai sajnos a mostani országhatáron kívülre estek. Ezt mutatják a kutatások. És ugyancsak sajnos, hogy ezek a szellemi és lelki erődök is a globalizációs folyamatok erőteljes ostroma alá kerültek. A magyar szerzők aránya csökken, a klasszikus olvasmányok visszaszorulnak. A nemzeti irodalmi hagyományt önök őrzik. Legyenek büszkék – szólt Keller Péter a műsor és az emlékezés összeállítóihoz.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

„Az író munkájának az emberjavítást kell szolgálnia”

– Mára a hagyományos olvasás már elit jelenség. A klasszikus irodalom is azzá vált, s a klasszikus írók is ilyen csoportot alkotnak. Dédapám azt vallotta, az író munkájának az emberjavítást kell szolgálnia. Nem Miserere-t énekelni, hanem Alleluját, az emberi élet jövőjét! Vödrönként hordani a tiszta vizet a lecsapolhatatlan mocsárba!

Az író dédunokája „A velünk élő Gárdonyi” című kötetből Prokopp Mária, Széchenyi-díjas professzor asszony gondolatsorával zárta köszöntőjét: „Az életemben nagy szerepet játszottak Gárdonyi Géza írásai. Mindenekelőtt az Isten rabjai együtt az Egri csillagokkal és a novellákkal. A két világháború közötti lelki újjászületésünkben óriási szerepe van. És lehet a jelenben és a jövőben is, a tanító és tanárképző intézetekben az ő szellemiségét sugározzuk. Példákra van szüksége minden nemzedéknek, a 21. századnak is. Fel kell mutatnunk szellemi értékeinket, akár alkalmas, akár nem. A szeretet illatos rózsája ma is ontja fényét és illatát Gárdonyi Géza minden írásából. Ő közel hozta a magyar szívekhez Jézus kétezer éves örömhírét, hogy az egyetlen érték a szeretet. Törekedjünk a szeretetre! Ez a boldogság titka.”