Augusztus 2-án, pénteken este, az Emlékparki Nyár keretein belül különleges zenei eseményre várták a látogatókat a pákozdi Katonai Emlékpark (KEMPP) színpadán: Wolf Péter Erkel Ferenc-díjas zeneszerző mellett fellépett Faludi Judit Liszt Ferenc-díjas csellóművész és Szenthelyi Krisztián Concorde-díjas énekművész is. Az Emlékpark ezen a nyáron is népszerű kirándulóhelyszín és koncerthelyszín. A szezon tapasztalatairól Görög Viktória, a KEMPP ügyvezetője a feol.hu-nak így nyilatkozott:

– Az Emlékparki Nyár program összeállításánál törekedtünk arra, hogy különböző zenei és kulturális ínyencségeket hozzunk, ingyenes programok keretében: éppen ezért a katonazenétől a komolyzenéig számos műfajban megjelennek nálunk előadók. Első alkalommal a nagyváradi színművészek érkeztek hozzánk, melynek programjára a nagy meleg ellenére is szép számmal jöttek az érdeklődők. De a katonazene is, melyre múlt héten kerülhetett sor, mindig sikernek számít a közönség körében. Az Emlékparkban ugyanis az indulókból sosem lehet elég, így a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar programja is elvarázsolta a közönséget. Kiemelkedően nagy számban érkeztek tehát a katonazene kedvelői a rendezvényre.

A Kollár-Klemencz Kamarazenekar kis zenei csemegeként érkezett Pákozdra, amikor az időjárás kicsit a szabadtéri programok ellen dolgozott, de azért ekkor is sokan voltak a koncerten.

– A felfrissült időjárásban több mint 150 látogató érkezett hozzánk. Erre a koncertre sokan jöttek olyan látogatók, akik az előadót nem is ismerték, mégis kíváncsiak voltak rá, az élményhez pedig, amit kaptak az Emlékparki Nyár programján, a helyszín is hozzátett. A zenekar azt ígérte, mindenképpen visszatérnek hozzánk, hiszen lenyűgözte őket a látvány, melyet a színpadról kaptak – fogalmazott az ügyvezető.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Augusztus 2-án pedig tehát Wolf Péter estjére várták a látogatókat. Az Erkel Ferenc-díjas szövegíró, akinek a Vuk dalát is köszönhetjük, ezúttal a fedett teraszon fogadta zenésztársaival a közönséget.

– Előttünk, a következő két hétben még két program áll: a könnyűzene kedvelői számára jól ismert Kiss Tibi és az Aranyakkord formáció augusztus 9-én, pénteken este 19 órakor lép fel. A záróprogram pedig, az elmúlt 12 év hagyományához híven, Tolcsvay Béla Kossuth-díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró műsora lesz – árulta el Görög Viktória. Az Emlékparki Nyár ingyenes programsorozata nem titkoltan azzal a céllal is jött létre, hogy évről-évre újabb közönséget vonzzanak a pákozdi Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhely területére. – Fontos volt, hogy olyanokhoz is eljuttassuk a KEMPP hírét, akik korábban nem fedezték még fel az Emlékparkot. Ez a programsorozat és a többi kiemelkedően izgalmas és egyedi koncertélmény is segít minket ebben. Aki egyszer eljön hozzánk egy eseményre, később remélhetőleg a történelmi tartalom miatt is visszatér. Ezt ősz végéig minden nap megteheti bárki, ugyanis reggel 10 és este 18 óra között mindig nyitva vagyunk.