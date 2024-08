Hagyomány és mulatság

Csókás Elek főszervező által a FEOL, a fesztivál színes programfüzetébe is betekintés nyerhetett. Lesz itt minden: tánc és mozgás minden mennyiségben.

– Szombaton 13 órától térzenével kezdődik a vígadalom. 13:30 tól gólyalábasok produkciójában gyönyörködhetünk, míg 14 órától a fellépők fergeteges felvonulásával fokozódik a hangulat, melyet a rendezvény hivatalos megnyitója követ. A délután folytatásában a színes színpadi produkcióké lesz a főszerep, különböző stílusú táncok mutatkoznak be: néptánc, társastánc, steptánc, ír tánc, hastánc és modern tánc bemutatókban is gyönyörködhet a nagyérdemű – mondta lelkesen, majd a kísérőprogramokat is megemlítette:

– Természetesen a legkisebbekről sem feledkezünk meg, így a gyermekeknek lesz körhinta, kézműves foglalkozások, népi játékok, óriás játékok. A nap zárásaként Taiko japándobosoktól dobban meg a település szíve. Mindkét napon az étel-, ital fogyasztási lehetőség biztosított. 30-án és 31-én a programok mellett lehetőség van megismerkedni a környék legkülönbözőbb mestereivel a kézműves vásárban. A belépés minden napon és programra díjtalan! – tette hozzá a főszervező.

Mosolygós bábok üdvözlik az érkezőket Kajászó felől

Fotó: Kecskés Zoltán

Ideiglenes forgalmirend-változás

Elkerülhetetlen, hogy a rendezvény helyszíne ne érintene forgalmas útszakaszokat Vál településen. A szervezők tájékoztatás szerint, pénteken reggel 7 órától egészen vasárnap 12 óráig az alábbi forgalmi korlátozások lesznek érvényben:

Már a falu elején látható molinó jelzi, hogy itt aztán vigadalom lesz a faluban

Fotó: Kecskés Zoltán

Szent István tér lezárva az Iskolától a Falusi Boltig, a Kisköz utcától a Falusi boltig zsákutca. Kerülni a Sétatér – Vajda János utca – Kisköz utca útvonalon lehet. Szent István tér Sárköz/Térköz útszakaszon Szombaton gépjárművel még az ott lakók sem közlekedhetnek. Parkolni a Sétatér focipálya felőli oldalán és a környező utcákban lehetséges. A lezárás miatti kellemetlenségekért elnézést kérünk! Kérjük az érkezőket, hogy parkolás esetén legyenek tekintettel az ingatlanokhoz tartozó bejárók szabadon hagyására!



– olvasható a közleményükben.