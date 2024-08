Rendkívülinek mondható tárlatvezetést tartott ma délelőtt Biczó Piroska régész a romkertben, aki nemrég Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését vehette át, a Szent István Emlékérmet, miről bővebben is írtunk korábban oldalainkon. És míg a felszínen látványos zászlóforgató produkció zajlott, mi a föld alatt, a tárlatvezetés helyszínén értük utol a szakembert! Nem volt egyszerű feladat váltanunk néhány szót, hiszen számtalan érdeklődő érkezett az eseményre, és különösen is tartalmas tárlatvezetés részesei lehettek a résztvevők. Ám az izgalmas eseményt követően, sikerült még egy rövid videó felvételt is készítenünk a régésszel, aki elmondta, 1994-óta kutatja a területet, és folytatott ásásokat majdnem minden évben, így a bazilika története kimondottan közel került hozzá, és ezeket az információkat próbálta továbbadni a tárlatvezetés alkalmával is.