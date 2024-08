Ritka kincs került Mezőfalva könyvtárának birtokába. Egy gitáros legendáról, aki bár kevés ideig „tépte” a húrokat a földi színpadokon, mégis meghatározó alakja volt és lett az ország egyik leghíresebb és kedveltebb formációjának, az EDDA zenekarnak. A könyv történetéről a település könyvtárosát Horváth Istvánt kérdeztük. – Kiss István: In memoriam Kun Péter(1967-1993) című Kézdivásárhelyen 2023-ban megjelent könyve Gubicza Tibor ajándékaként került a mezőfalvi könyvtárba. Ő 52 éven át élt Pusztaszabolcson, tanár majd polgármester, 1998 és 2002 között országgyűlési képviselő is volt. Jelenleg feleségével együtt nálunk Mezőfalván a lányáéknál élnek. Annak idején Kun Pétert is tanította, a családját is ismerte. Az idei költészet napi rendezvényünkön egy általa írt balladát adott elő Kun Péterről, amely benne van ebben a könyvben is, mint ahogy a szerzővel, Kiss Istvánnal folytatott levelezései is. – mesélte a könyvtár vezetője.

A könyv

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Részlet a könyvből: „ A tragédia előzménye volt a Gárdonyi Strandon az évente megrendezett Edda Művek koncert. A sikeres szereplést akkor is szabadtéri sütés-főzéssel ünnepelték. A jó hangulatban, a felszabadult személyiségek különleges lelkiállapotba kerültek. Ebben a felfokozott hangulatban az őszinteség megvallása után Peti is olyan lelkiállapotba került, hogy otthagyta a társaságot. A motorhoz ment, társai nem tudták megfékezni. Őt szorosan követte testőre egy furgonnal, azzal a szándékkal, hogy a balesettől megvédje. Peti többször hátranézett, és egy kanyarban a kormány balra rántódott. Hogy szándékos volt-e vagy baleset, ezt csak az Isten tudja, de a tragédia bekövetkezett.”

A könyvtáros és a látogatók! A gyerekek is szívesen látogatják az intézményt

Fotó: A könyvtártól

Természetesen a könyvtár kapcsán is megszólítottuk a könyvtárost, és kértük, mutassa be nekünk egy kicsit a helyiek kedvelt találkozási pontját. – Mezőfalván 1951 óta működik könyvtár, 1964 óta főállású könyvtárossal. Kb. 20 ezer kötetes állománnyal rendelkezünk. Könyvtárunk 2013 óta a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagja. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett fénymásolni, nyomtatni, faxolni, szkennelni és internetezni is lehet nálunk. Segítünk emellett önéletrajz készítésében, egyes ügyintézésekben is. Könyvtárunk iskolai könyvtárként is funkcionál, rendszeresen szervezünk foglalkozásokat és rendezvényeket óvodásoknak és iskolásoknak, felnőtteknek is, illetve tartunk vetítéseket a Könyvtár-Mozi program keretében. Helyet adunk könyvbemutatónak, író-olvasó találkozóknak, olykor községi rendezvényeknek is. – mondta el az intézmény vezetője.