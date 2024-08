Egy országos eseményre kapott meghívást a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport. Nagynyárádra utaznak az Országos Kékfestő Fesztiválra. Nagy izgalommal készültek a fellépésre, és a környékbeli látványosságok megtekintésével is eltöltöttek majd egy egész napot. A tánccsoport kétnapos hétvégén vett részt egy fellépés keretében. Az első napon Palkonyán látogatták meg a sváb tájszobát, Siklóson a várat, Villányban a Bormúzeumot majd a vacsora után Nagynyárádon, egy jó hangulatú sváb bálban mutatták meg tánctudásukat. Vasárnap sem volt pihenés, a reggeli zenés ébresztő és mise után, nagyon finom töltött káposztával látták vendégül a csapat tagjait. Délután pedig a nagy izgalommal várt szereplés következett az országos hírű fesztiválon, aminek kapcsán a rendezvény után pár nappal a Neue Zeitung c. újság címlapon mutatta be a vendégeket, és méltatta a csapat produkcióját!

Magyar, német, osztrák, cseh, és szlovák közös jelölésre a kékfestés hagyománya is felkerülhet az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára

Fotó: Facebook