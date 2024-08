Székesfehérvár: Bemutatkozom sorozat. Utcai kültéri vitrin kiállítás Dániel Mária Magdolna fotográfus munkáiból. Helyszín: Fő utca 3., Márványcsarnok. (Tarsoly Ifjúságért Egyesület.)

Székesfehérvár: Emlékkiállítás Szakál Antal festőművész halálának éves évfordulója alkalmából. Helyszín: Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. A tárlaton bemutatják Szakál Antal mintegy 60 plakettjét és válogatott festményeit. Megtekinthető augusztus 25-éig. (Krajczáros Alapítvány, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház.)

Székesfehérvár: Vidám amigurumi figurák Horgos Csabáné munkáiból. Kiállítás a VMK Zsolt utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető augusztus 30-áig.

Székesfehérvár: A téridőben lebegve – Folyamatosan változó koordináták. Szécsényi-Nagy Loránd médiaművész kiállítása a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyének emeleti kiállítótermében. Megtekinthető szeptember elsejéig.

Székesfehérvár: A száműzetés öröksége. Fotókiállítás azokról a második világháborús menekültekről, akik Brazíliában maradandót alkottak. Helyszín: Vörösmarty Mihály Könyvtár, olvasóterem. Megtekinthető szeptember 30-áig.

Fotó: VMK

Székesfehérvár: Átiratok. Vármegyei rajzpályázat. A képtár kiállításának anyagához kapcsolódóan 12–20 éves diákok kiállítása. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Új Magyar Képtár (Megyeház utca 17.). Megtekinthető szeptember végéig.

Székesfehérvár: Solium Regni – Az ország trónusa. Állandó kiállítás. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Várkörút 32.). Az egykori Szent István-i bazilika közvetlen közelében kialakított kulturális és információs pont a Nemzeti Emlékhelyhez kapcsolódva mutatja be az emlékhely történelmi, társadalmi, földrajzi és építészeti jelentőségét. Megtekinthető keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Tác-Gorsium: Agyagkatonák. Az első kínai császár halhatatlan őrei. Kiállítás a Gorsium Régészeti Parkban. A látogatók testközelből is megismerhetik a különleges agyagkatonák történetét. A kiállításon csaknem félszáz anyag- és mérethű agyagkatonát mutatnak be. A látogatók megismerhetik a kínai császárság korát, az agyagkatona hadsereg történetét is. Megtekinthető augusztus 19-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (Szent István Király Múzeum.)