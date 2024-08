A nyugdíjazásod után nem sokkal azt mondtad: nagyon szerettél tanítani, de az hátrány volt, hogy nem jutott idő a felmerülő ötletek, gondolatok azonnali megfestésére, rögzítésére úgy, ahogyan azt független festőművészként megtehetted volna. Most is úgy érzed, hogy sok ötlet veszett kárba?

– Igen, ezt így gondolom. Viszont elárulok valamit: szerintem az 1980-as évek végén, a ’90-es évek elején voltam szakmailag a legjobb. Szakfelügyelő voltam, jobban tudtam magamnak szabad időt csinálni, mert heti két-három napot kellett kötelezően dolgozni. Volt időm saját magammal foglalkozni, A Szabadművelődés Házában volt műtermem, és ez nagyon jót tett nekem. Akkor csináltam az absztrakt és a gesztusfestészeti munkáimat – kicsit kiszabadultam magamból. Valahogy nagyon összeálltak a dolgok, és olyan kollekciót hoztam létre, amit azóta sem tudtam. Olyan állapotot sugallnak azok a képek, amit mindig is szerettem volna elérni a képzőművészeten keresztül: hogy ha valaki ránéz arra a festményre, akkor tudjon venni egy nagy levegőt, legyen neki is szabadságérzete. Illetve, most úgy érzem, hogy kilencven százalékban sikerült elérnem azt az állapotot.

Szűcs Erzsébet művészettörténész a megnyitójában úgy fogalmazott: Pinke Miklós irigylésre méltó ember. Magad is így érzed?

– Feltétlenül. Egyrészt, túlteljesítettem a bakancslistát a családi házzal, a kerttel – tizennégy éve lakunk abban a csodában. Pedig azt hittem, hogy a belvárosban öregszem meg. A családom is rendben van lényegében, magammal is békében vagyok, bár érzem, hogy butulok, de azért igyekszem rengeteget olvasni. A festés szintén felfogható szellemi munkának. Fizikálisan is jó állapotban vagyok, sokat biciklizünk a feleségemmel, kirándulunk. Szóval rendben vagyok, szeretem ezt az állapotot – ha még sokáig így marad, az rendben van.