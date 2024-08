Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert Székesfehérvár, Koronázó tér 1.

Augusztus 17. szombat: 10:00–12:00 és 15:00–17:00

“Küllő és rozetta”

A középkori egyházi építészet egyik legizgalmasabb vívmánya a rózsaablak volt. Az összetett szépségű, megannyi szimbolikát magában rejtő művészi alkotások alapján most a múzeum múzeumpedagógusainak segítségével mi is elkészíthetjük saját rózsaablakainkat.

Augusztus 17. szombat és augusztus 18. vasárnap: 10:00, 14:00 és 16:00

Táblára fel! – fókuszban a Koronázó Bazilika

A társasjátékban az egykori Koronázó Bazilika és a Középkori Romkert, valamint a magyar középkor történetéhez kapcsolódó kérdésekre válaszolva lehet haladni. A tudáspróba mellett rejtvények is megmozgatják az elmét. Hogy a látogatók / játékosok ne csak az elméjüket tornáztassák meg, ügyességi

feladatokra is számíthatnak. Előzetes regisztráció szükséges: [email protected] Családoknak, baráti társaságoknak ajánlott társasjáték.

Augusztus 18. vasárnap: 10:00–12:00 és 15:00–17:00

Alkoss mozaikot!

Hogyan készült a koronázó bazilika szentélyének egykori mozaikja? Milyen anyagokból rakták össze? Mennyi maradt meg belőle? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ a látogatók, miközben maguk is elkészíthetik saját kis mozaikjukat. A programot 10 éves kortól ajánlják!

Augusztus 19. hétfő: 10:00–12:00 és 15:00–17:00

Fess szekkót!

Ismerkedjünk meg egy falfestészeti technikával! Lehetőségünk van Aba-Novák Vilmos által készített történelmi szekkót inspirációnak használni az általunk készülő alkotáshoz. Tekintsük meg az eredeti művet, majd abból kiindulva alkossuk meg saját képi világunkat. Előzetes regisztráció szükséges Szabóné Szűts Angélánál: [email protected]

Augusztus 19. hétfő 10:00

Biczó Piroska régész szakmai tárlatvezetése

A tárlatvezetés során a látogatók megismerkedhetnek a Szűz Mária prépostsági templom történetével, ami Szent István király kultuszának központja és a királykoronázások színhelye. Megszemlélhetik az országalapító és fia, Imre herceg sírhelyét, III. Béla és feleségének egykori nyughelyét és a Pipó-torony maradványait is. A belépés díjtalan.