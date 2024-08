Mit lehet tudni a rácalmási Szent István király római katolikus templom orgonájának felújításáról az ön olvasatában?

– 2023. március 4-én hívtak el először átvizsgálni az orgonát. Ez egy Németországból származó gyakorló hangszer, nyolc plusz három regiszteres, hárommanuálos, pedálos, mechanikus csúszkaláda rendszerű, többféle diszpozícióval. A fő művön barokk színárnyalatokat találunk, ami különleges hangzást biztosít. Két évvel ezelőtt tűz ütött ki a templomban, ami komoly károkat okozott az orgonában, ezért vált szükségessé a felújítás. Több orgonaműhellyel kezdtünk dolgozni, többek között Budaörsről és Pécsről is kaptunk ajánlatot, de végül a móri műhely ajánlatát fogadtuk el. Az orgona szétszedésekor kiderült, hogy nemcsak a tűzkárokat kell helyrehozni, hanem korábbi hibákat is ki kell javítani.

Mi volt az ön szerepe ebben a felújításban?

– Orgonaművész vagyok, az angliai Birminghamben végeztem mesterfokozaton. Három és fél éves koromtól kezdve játszottam különböző templomokban, így régóta szoros kapcsolatom van a zenével. A felújításban az egyházkerület karnagyaként vettem részt, mivel sem a képviselő-testületnek, sem másnak nem volt tapasztalata az orgonafelújításban. Ez már a tizenharmadik orgona volt, amelynek felújításában részt vettem Magyarországon. Az orgonaművészek és orgonaépítők munkája sok közös elemet tartalmaz, ezért is fontos a művész jelenléte a hangolásnál és a többi folyamatnál is.

A székesfehérvári kötődésű Mihály Péter Máté orgonaművészként végzett mesterfokozaton és az orgona- felújításban az egyházkerület karnagyaként vett részt

Fotó: Laczkó Izabella

Milyen kihívásokkal kellett szembenézniük a felújítás során?

– A tűzkárok mellett kiderült, hogy az orgona eredeti összeszerelésekor is több hibát ejtettek. Például a mechanikával rendelkező klaviatúrának a súlyait kifelejtették, amit most újraöntöttünk. Az intonációt sem a templom akusztikájához készítették el, így ezt is korrigálni kellett. A felújítás után az orgona a Székesfehérvári Egyházmegyében egyedi barokk hangszínekkel rendelkezik. A templom kiváló akusztikájának köszönhetően a rácalmási orgona koncertfelvételekre is alkalmas.

A Glória kórus is részt vett az orgonaszentelésen. Mit lehet tudni a kórusról?

– A Rácalmási Glória Kamarakórus 2020-ban alakult, és azóta aktívan részt vesz egyházi szolgálatokban. A kórust Gyalus Boglárka vezeti, és tizennyolc tagból áll. Többen közülük más kórusokban is énekelnek. Amikor Csaba atya mellé kerültem, akkor ismerkedtem meg a kórussal, és azóta is együtt dolgozunk. A repertoárunk folyamatosan bővül, saját szerzeményeim is bekerültek a műsorukba.