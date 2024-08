A foglalkozást Szabóné Szűcs Angéla – múzeumpedagógus vezette, a feladat pedig a mintamásolás volt! Sok lelkes és igazán ügyes kisgyermek vállalkozott Aba Novák Vilmos festményének részleteit lemásolni, és volt gyermek, aki kimondottan szépen oldotta meg a feladatot! Kicsi részleteket válogatott ki a szakember a hatalmas munkából, főleg olyanokat, amikre talán kevésbé figyelünk mikor gyönyörködünk a festményben. Persze a gyereknek más lehetőségük is volt a festésre, hiszen a szervezők nem ragaszkodtak hozzá, hogy kizárólag a már említett festmény részleteit másolják le a gyerekek, így örömmel vették, ha valaki szabadon választott elképzelésekkel érkezett, és azt festette meg. Jó volt látni, hogy a gyerekek mellett a szülők is nagy élvezettel segítettek a festésben, így elmondható, hogy az egyébként is a családokat megszólító nagyszabású rendezvény kézműves foglalkozása igazán kedves és jó hangulatú családi program volt hétfő délelőtt!

Egy szépen sikerült munka!

Fotó: Nagy Norbert / FMH