HÍR FM

0.00 Zene 3.00 Paláver (ism.) 6.00 Poétikon 7.00 Fejér vármegyei kitekintő 9.00 Igazság órája 10.00 Globál 11.00 Radar 12.00 Best of Mandiner 13.00 Best of Pesti srácok 14.00 Best of Láncreakció 15.00 Paláver 18.00 Zene

VÖRÖSMARTY RÁDIÓ

8.00 Friss hírek, időjárás és közlekedési információk, Fehérvári hétvége: életmód, kulturális programajánlatok, kikapcsolódási lehetőségek Székesfehérvár és Fejér vármegye egész területéről Hírszerkesztő: Pál Loránd, Beszámolók a Királyi Napok programjairól 8.10 Internetes ügyeink 9.10 Hogy is volt? – történelmi kalandozás Vendég: Korik Péter 11.10 Cseperedő – minden, ami baba és mama 12.10 Lélekbúvár 13.40 Zöldellő utakon 15.10 Hűha! – Technológia és tudomány érthetően 16.40 Lokálpatrióta 18.05 Fehérvári beszélgetések Szerkesztő: Palkó Zsuzsi 19.05 Fehérvári beszélgetések Szerkesztő: Sasvári Csilla 20.05 Fehérvári beszélgetések Szerkesztő: Gemeiner Lajos

FEHÉRVÁR TV

0.00 Képes hírek 7.00 Híradó 7.20 Köztér 7.55 Agrárinfó 8.25 A Fehérvár Televízió archívumából 9.35 Fehérvári beszélgetések 10.05 Együtt magazin 10.35 A Fehérvár Televízió archívumából 11.10 Bajnokok városa 11.40 Fehérvári beszélgetések 12.10 Paletta magazin 12.40 Híradó (ism.) 13.00 1 perc retró 13.05 Köztér 13.40 Királyi Táncpódium Nyitógála – Élő közvetítés a néptáncfesztiválról (ism.) 16.10 Agrárinfó (ism.) 16.35 Csík30 17.00 Hírek 17.05 Sztárportré 17.30 A Fehérvár Televízió archívumából 17.55 Fehérvári beszélgetések – Vakler Lajos vendége Kű Lajos 18.25 Diagnózis 19.00 Hírek (ism.) 19.05 Fehérvári beszélgetések (ism.) 19.35 Csángó-est – Pusztinai kakasok 21.00 Királyi Táncpódium Zárógála – Élő közvetítés a néptáncfesztiválról (ism.) 23.30 Hírek (ism.) 23.35 Képes hírek

BICSKEI VÁROSI TV

12.00 és 20.00 Önkormányzati híradó, majd magazinműsor