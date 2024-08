A produkciót követő beszélgetésen Prieger Zsolt elmondta: több ilyen előadást állított már össze. Ez most is egy olyan asszociációs folyamat volt, amelyben saját dolog is van a Pilinszky- és a hozzá

kötődő szövegek mellett. Arra törekedett, hogy egyszerre legyen mélységesen tradicionális, hívő, ugyanakkor kortárs az előadás. Arról pedig, hogy számára mit jelentett Pilinszky, és az ő verseivel, prózájával való ismerkedés, így nyilatkozott: a hitén mélyített Pilinszky. Neki köszönhetően élő, 24/24 órás kereszténységet gyakorol, amely kísérletező, egyfajta határsértő, nem hajbókoló kereszténység. A „Pilinszky és én” című műsorukat pedig húsz helyen, számos iskolában is előadták, és az utána következő beszélgetések mindig meggyőzték arról, hogy a fiatalokhoz is el lehet érni ezekkel a műsorokkal, illetve Pilinszky szövegeivel.

Magyar Bori és Prieger Zsolt „Pilinszky és én” című előadása a Sanctum első felében hangzott el

Fotó: Kerekes Boglárka

Bakonyi István irodalomtörténész volt a beszélgetés másik fontos szereplője, aki Juhász Anna kérésére először felidézte, hogy Pilinszky János az unokaöccsének, Kovács Péter Barnabás művészettörténésznek és feleségének, Kovalovszky Márta művészettörténésznek köszönhetően kezdett szorosabban kötődni Fehérvárhoz. Több, általuk rendezett tárlat megnyitóját tartotta például Kondor Béla, Országh Lili vagy Schaár Erzsébet műveit méltatva. Később ugyancsak az unokaöccs volt az, aki a világtól, a népszerűségtől elrejtőzni vágyó költőnek albérletet keresett 1980 nyarán. Így érkezett meg Pilinszky egy Kígyó utcai albérletbe, ahol egészen haláláig, 1981 május végéig lakott. Számára ez a lakás és Székesfehérvár igazi sanctumnak számított, ahol békére lelhetett, ahol akár napokon keresztül ülhetett zenét hallgatva a lakásban, elhúzott függönyökkel a háttérben.

Utolsó nyilvános szereplését Bakonyi István szervezte, aki akkor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanított. Itt látta vendégül a költőt, akit egy tanítvány, Kovács Péter fia, Kovács Márton ajánlott a figyelmébe. A március 25-én tartott rendhagyó irodalom óra elképesztő élményt nyújtott, teljesen átjött Pilinszky éteri tisztasága. (Az irodalomtörténész ekkor megmutatta azt a mára megsárgult levelet, amelyen Pilinszky kézírása olvasható, s fel is olvasott pár sort.)