A művészként is tevékenykedő Illés Orsolya tanárnő fejéből jó ideje kipattant az a gondolat, hogy az általa gyűjtött robotépítős újságok alapján összeálljon az R2D2 robot, vagyis Artuditu. Tavaly pedig, miután a Tóvárosi Általános Iskolában kezdett dolgozni, és robotika-elektronika szakkört vezetett, a csapat is adott lett a tervhez. A 4-6. osztályos diákok lelkesen fogadták az ötletet, és amikor ősszel ott jártam az iskolában, érzékelhetően felvillanyozva beszéltek a munkáról, mindenki élvezte, hogy van mit szerelni, és nagyon várták, hogy létrejöjjön egy igazi, kézzel fogható, irányítható robot.

Fotó: Illés Orsolya

A második félév végére össze is állt Artuditu, „aki” amolyan egyszerűbb robot: irányítható, méghozzá egy, Orsolya telefonján található applikáción keresztül. Működik a kamerarendszere, tehát tudnak vele fotókat csinálni, meg tud szólalni, fel tud borulni, és még fénykardot is tud kilőni a fejéből, miután kinyitotta a saját eszköztárát.

Az elektronika kivitelezéséhez, a vezetékek, egyebek összeállításához a tanárnő egy felső tagozatos diák, a 8. d-s Horváth András segítségét vette igénybe. Ez a feladat túl nagy kihívás lett volna a kisebbeknek, akik azonban később pótolhatják, ami most kimaradt. Andris szintén délutánonként, szabad idejében segített be a szakkörösöknek. A robot fejlődését azonban a tanórákon is követhették a gyerekek, mert ott is mindig meg lehetett nézni, hogy áll éppen.

Illés Orsolyáéknak nagy tapasztalást jelentett a robot összerakása, hiszen együttműködésre, türelemre, figyelemre, kitartásra volt szüksége az egész csapatnak. A diákoknak tehát sok képessége fejlődött a munka során, így már ezért megérte – összegzett a tanárnő.

Artuditu most a tanárokhoz, tanulókhoz hasonlóan szünetel, de ősztől várja vissza a fiatalokat.