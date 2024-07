A rock zene, és a P. Mobil rajongók várva várt eseménye a július 20-án, Szabadhídvégen megrendezésre kerülő P. Mobil Piknik. A szabadtéri színpadra tervezett koncertek mellett nem csak zenei, hanem egyéb érdekes programokkal is készülnek a szervezők! Ilyen lesz például a szívpörkölt főző verseny, ahol a különleges étel elkészítői és ételeik versenyeznek majd egymással, de lesz rajz, dalszöveg és vers író verseny is az alkalmon. Készül majd egy egész napos kiállítás a P. Mobil sátorban, a zenekar történetéről, 19:30-tól pedig elkezdődnek a színpadi műsorok, koncertek is, ahol elsőként majd a V2 Riders majd őket követően a rendezvény házigazdája a P. Mobil lép színpadra, a levezetésben pedig Retró diszkóval várják a táncolni vágyó közönséget!