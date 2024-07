Vomberg Frigyessel beszélgetett július 12-én, pénteken este Ocsenás Katalin protokoll szaktanácsadó, rendezvényszervező, kulturális mediátor, aki Kápolnásnyék legújabb gasztro-kulturális terébe, a Halász-kastély melletti Kastély étterembe invitálta a közönséget. A nyári forróság ellenére is sokan voltak kíváncsiak „a séfek séfjére”, aki – fogalmazott a feol.hu-nak a szervező –, a magyar gasztronómiai kultúra megújításának egyik ismert szaktekintélye. A szakember bemutatta és dedikálta a helyszínen a Szakácskabátba zárva című séfregényét is.

Vomberg Frigyes, a séfek séfje érkezett a kápolnásnyéki közönséghez

Fotó: S. Töttő Rita/ FMH

Ki ő – a séfek séfje?

– Ő készíti fel a Bocuse d'Or csapatát és számos étterem megszületésénél bábáskodott már. Sokat tett a magyar séfoktatás megújításáért, a minőségi alapanyagok felhasználásáért, a gasztronómiai kultúra elterjesztéséért. Nagy megtiszteltetés tehát, hogy Kápolnásnyéken, a Halász-kastély udvarában megnyíló új kulturális-gasztronómiai térben találkozhatunk vele – fogalmazott Ocsenás Katalin, aki a pénteki nyitó alkalom során is erről kérdezte a szakembert. A rendezvény szervezője – árulta el –, több hasonló gasztro-kulturális programot szervez a jövőben az új térben. Tette ezt már korábban is, legutóbb például Villám Attilát, a brit uralkodók londoni rezidenciájának korábbi séfjét invitálta egy beszélgetésre.

Az új gasztro-kultúr tér

A magas művészetek iránti elkötelezettséget, a kulturális turisztikai értékeket a gasztronómiai kultúra értékeivel szeretné gazdagítani a vendégközpontú gasztro-kultúr tér – tudtuk meg Ocsenás Katalintól, aki hozzátette: a tradíciók és a modern szemlélet ötvöződik a helyen. A régióban még újszerű stílus ez – fogalmazott. Juhász Tibor, a Kastélykert Étterem ügyvezető igazgatója és executive séfje korábban a magas szintű állami látogatások catering szolgáltatójaként vívott ki elismerést hazánk prominens szereplői és a hazánkba érkező államfők, koronás fők körében. Később a magas szintű protokollesemények mellett az üzleti világ étkeztetésében is piacvezető szerepet ért el.

Ocsenás Katalin bemutatta Juhász Tibort, az új gasztro-kultúrtér ügyvezető igazgatóját és executive séfjét

Fotó: S. Töttő Rita/ FMH

Gasztro szakemberek érkezése

– Fontos szakemberek érkeznek hozzánk később is, akik vagy főznek, vagy beszélgetünk velük, s akik a magyarországi gasztronómiai kultúráért nagyon sokat tettek. A vendégeknek, fogyasztóknak is fontos ugyanis a minőség, a termelők támogatása, a tudatos fogyasztói kultúra, amely talán fellendülőben van mostanában. Ebben igyekszünk segíteni azoknak, akik elkötelezettek a gasztronómia iránt. Hiszen nem csak az ételeinkről, de az egészségünkről, a környezeti kultúránkról is szó van ezeken az alkalmakon, melyeken kiderül, hogy az alapanyag, amit fogyasztunk, hol készült, milyen mesterségbeli tudással készült el. Ezek az információk ugyanis nemcsak a fine dining kedvelőinek fontosak, hanem a mindennapi családi étkezések részévé is válhat. Ehhez kapunk útmutatót ezektől a szakemberektől, és reméljük, hogy kellemes társasági események helyszínei lehetünk itt a Halász-kastély melletti térben.