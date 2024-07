– Mi a koncepciója a Társaság irányítását, programjait illetően?

A Vörösmarty Társaságnak nagy múltja van. Elődje, a Vörösmarty Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság még 1932-ben megalakult Szarka Géza elnökletével, s többek között Kosztolányit vagy Babitsot is meghívták előadónak. Épp ezért fontos a Társaság múltjával is foglalkozni. Ugyanakkor az elmúlt tíz év hagyományai közül is szeretnék néhányat folytatni. Így például tervezem a „Határon túli irodalmi napok” című őszi programsorozatot, némi újítással. A rendezvény akár konferencia is lehetne. A „Vár” folyóirat bemutató estjeit is szeretném megtartani negyedévente, akárcsak a nemrég indított „Íróasztal” című beszélgetéssorozatot. Utóbbira országosan ismert költőket, írókat is meghívnék a helyi szerzők mellett. Gondot kell fordítani a vármegyei szerzőkre, helytörténészekre, kritikusokra is. Újító szándékkal szeretnék tudományos emléküléseket, konferenciákat szervezni. Kiemelten fontosnak tartom Vörösmarty-életművének, szellemiségének ápolását, költői, drámaírói, epikai munkásságának bemutatását. Így 2025-ben, Vörösmarty halálának 170. évfordulóján Vörösmarty-konferenciát tervezek, amely köré szerveződhetne akár szavalóverseny, rajzpályázat. Különböző országos eseményekre is kitekintenék, hiszen sokan kötődnek a Társasághoz Serfőző Simontól Ködöböcz Gáboron át Petőcz Andrásig. Az említett szerzők többször voltak már vendégek, de a jövőben is számítok a jelenlétükre. Mindemellett feltétlen számítok a vármegyében élő író-költő, Iancu Laura szereplésére is.

– Nem titok, hogy a tagok inkább az idősebb generációhoz tartoznak. A fiatalítás két éve kezdődött el, és a diákíróknak van már fóruma, de mi a terv a középkorúak bevonásával akár tagként, akár közönségként?

A Vörösmarty Kuckóban valóban megtalálhatják a helyüket a tizenéves diákírók. A velük folyó munka mellett tervezek a fiataloknak szóló, szélesebb körű verspályázatot, egyéb felhívást. A 20-65 év közötti generáció, köztük a pedagógustársadalom elérése is cél, különösen a magyar-történelem szakos tanárokra gondolva. Nekik irodalmi, történelmi programokat szerveznék a Levéltár, a Múzeum közreműködésével. Illetve, a magyartanároknak kisebb továbbképzés is lehetne. „Kötelezők emelt szinten” címmel három országos továbbképzést is szerveztünk Budapesten. Ezt a népszerű konferencia-továbbképzést itt helyben is érdemes lenne megvalósítani. Erre diákok is jöhetnének persze, hiszen az emelt szintű érettségi témaköreiről lenne szó. Részemről a Társaság működését három kulcsszó jellemezné: hagyomány, fiatalítás, együttműködés.