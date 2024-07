Kápolnásnyék, 17 óra: Rajzolta: Zórád Ernő. Gulliver kalapjától Háry János kalandjáig. 13 történet eredeti illusztrációi a magyar diafilm hőskorából. Kiállítás-megnyitó a Halász-kastélyban. Köszöntőt mond: Nagy Elek, a BÁV igazgatóságának elnöke és L. Simon László József Attila-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója. A kiállítást megnyitja: Fertőszögi Péter művészettörténész, a BÁV Art művészeti igazgatója. Megtekinthető július 21-étől november 17-éig. (Halász-kastély, BÁV Art.)

Kápolnásnyék, 20.30 óra: Csajághy Laura Szabadtéri Színpad. Nyár, 2024. Fenyő Miklós – Tasnádi István: Made in Hungária. Musical két felvonásban. A MagyaRock Dalszínház előadása. Szereplők: Másik Lehel, Tihanyi Dániel, Mészáros Tamás, Vizeli Csaba, Geri Tamás, Ondrik János, Háda János, Kuczmann Ágnes, Enyingi Zsófia, Tóth Dorottya. Koreográfia: Bakó Gábor. Rendező: Vizeli Csaba. A hatvanas évek elején kidisszidál, majd visszadisszidál egy tipikusan angyalföldi család: Fenyőék. A fiatal Mikibe (a darabban Ricky) eddigre mélyen beleivódott mindaz, ami egy tizenévesnek Amerikát jelentheti: a rágó, a Marlboro, a hawaii ing, a Ballantines, és mindenek előtt a rock and roll. A kinti élmények és egy megszállott lemezgyűjtő rádióműszerész hatására elhatározza: zenekart alapít. Cipős dobozból, éjjeli szekrényből erősítőt eszkábálnak, s már nem is kell más, csak néhány jó haver, hogy a Szent István parkban, a Fémmunkás próbatermében, a Tisza utcai utcabálon feldübörögjön a Viva Rock and Roll. És létrejött a Hungária…

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac. Kézműves vásár. 9–12 óra: Piac+Program. Buborék show. (BBK, Piac tér.)

Martonvásár, 19 óra: Beethovennel a szabadban –2024. Helyszín: a Brunszvik-kastély parkja. A Nemzeti Filharmonikusok koncertje. Főzeneigazgató: Vashegyi György. Műsoron: II. (D-dúr) szimfónia, op. 36; Ah! perfido – koncertária, op. 65; VII. (A-dúr) szimfónia, op. 92. Közreműködik: Kristóf Réka (szoprán). Vezényel: Erdélyi Dániel. (Esőnap: július 21., vasárnap.) A művekről: Az Ah! perfido koncertária (1796) a pályakezdő Beethoven műve, aki prágai tartózkodása során írta e drámai jelenetet a hírneves szoprán, Josepha Duschek számára. A mű a bécsi klasszika stílusfejlődésének korábbi szakaszához kapcsolódik. Szövegének szerzője, Pietro Metastasio (1698–1782), számtalan barokk operalibrettó alkotója is kétségkívül a múltat képviseli a fiatal Beethoven korai próbálkozásainak idején. A műsort keretező két zenekari alkotás a szimfóniaműfaj beethoveni fejlődésének két eltérő fázisát állítja szembe egymással. A II. szimfónia (1801–1802) csupa életkedv és derű, játékosság és humor – a darab optimista hangulata és kicsattanóan energikus karaktere izgalmasan ellentmond a ténynek, mely szerint a szimfónia keletkezésének ideje egybeesik a „Heiligenstadti végrendelet” megírásával. A zeneszerző ebben a tragikus hangú, ugyanakkor mély humanizmust tükröző művében néz szembe a végleges megsüketülés rémével. Egy évtizeddel később a VII. szimfónia (1811–1812) az antik daktilikus ritmika lüktetésének hódol, a mozdulat kultuszát énekelve meg ünnepélyes hangvételben, dionüszoszi mámorral. Wagner nem véletlenül illette e művet „a tánc apoteózisa” minősítéssel. Ez az opus is energiát sugároz, akárcsak a II. szimfónia, de sokkal elementárisabb módon.