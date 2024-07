A szigetlakók igazi mágikus közösséggé kovácsolódtak – mondta az olvasótábor szervezője, Tábiné Nyúl Gabriella lapunknak hozzátéve, bár ismerték egymást az iskolából a gyerekek eddig is, de az alkalmak lehetőséget biztosítottak az új barátságok születésének is.

Folyamatosan nő a szigetlakók száma az olvasótáborban.

Fotó: Könyvtár

Aki éppen nem a nagyszülőknél vagy a családdal nyaral valahol, az jön minden nap az extrém meleg ellenére is. A második hét elején még egy új lakó érkezett, ezzel meglett a harmincadik regisztrált is, sőt, ez a szám az utolsó héten is nőni fog, két új lakó érkezik még hozzájuk. Az alkalmakon a gyerekek játszva tanulhatnak, ismerkedhetnek a könyvtárral, a felelős állattartással, mindemellett pedig a lámpalázat leküzdve egymás előtt már egyre bátrabban olvasnak. Természetesen a játék sem maradhatott el.

– Nagyszerű hetünk volt ismét, a szigetlakók érezhetően sokat fejlődtek. Kezdenek megnyílni, a közös élmények pedig csapattá kovácsolják őket. Egyik nap például arról meséltem a gyerekeknek, hogy amikor én voltam kicsi, akkor nem volt számítógép, telefon és mégis feltaláltuk magunkat, mert játszottunk. A gyerekkorom kedvenceit – torpedó, amőba, malom, jenga – pedig ők is kipróbálták és nagyon élvezték. Köszönöm szépen a segítséget Simonné Hajnal Juditnak és Ehrlich Erikának, akik a kézműves foglalkozásokon voltak a segítségemre a suliparkban, a fák hűs árnyékában. Az utolsó heti programokat illetően elárulhatom, most sem fogunk unatkozni!