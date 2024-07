– Remek nap volt! Szerencsére újabb jelentkezők is akadnak, akiket szívesen várunk két segítőmmel Annabellával, aki 50 órás közösségi szolgálatát tölti és Sára lányommal, aki viszont diákmunkásként dolgozik mellettem ebben a hónapban – mondta Tábiné Nyúl Gabriella szervező.

A könyvtáros elárulta lapunknak, hogy kedden sem tétlenkednek majd. Mivel az előszállási bibliotéka idén is csatlakozott az Állatbarát Könyvtár Programhoz, ezért a felelős állattartásról is fognak beszélgetni: hogyan és honnan lehet egy állatot kiválasztani, milyen szükségletek, felszerelések, ellátás szükséges egy állatnak. Természetesen a játék sem maradhat el és kézműveskedünk is majd.