„Festünk (de azt kézzel-lábbal), mesét írunk, játékokat játszunk, barátokat szerzünk, vagy simán csak unatkozunk, amihez éppen kedvünk van. Hiszen mi másra való a nyár, ha nem arra, hogy szabadon a saját kedvünkre tegyünk?” – szól a Vértesboglári Művelődési Ház felhívása arra a három héten át, hetente más tematikával megrendezett nyári táborra, amelyet a szülők kérésére szerveztek meg, hogy könnyebben átvészelje mindenki az óvoda és iskola nélküli heteket a nyári szünetben. Míg a múlt héten az alkotásé volt a főszerep, addig ezen a héten leginkább a mesékkel foglalkoznak a résztvevő gyerekek, akik egy kicsit már az augusztusi Varázslatos Tündércsalogató Alkotó Nyárra is előkészítik a terepet. A hét résztvevői nagy lelkesedéssel adták elő a tábor közösen megírt indulóját, amikor megérkeztünk a fotóssal. Aztán előkerültek a bábok és a kicsik szinte egyszerre szaladtak megmutatni, ki melyik állatot választotta magának egész hétre társául. Ezzel játszák el az általuk megalkotott történeteket, meséket, amiket adott esetben zeneszóval is kísérnek. Nem hiányoznak ugyanis a teremből a hangszerek sem: van, aki furulyázik, szintetizátoron játszik, sőt még egy kalimbát – más néven ujjzongora, afrikai eredetű hangszer – is hozott magával az egyik kislány.

A nyári tábor második hete a meséké

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

- A kreatív tevékenységek után a mese, a zene és a tánc köré építettük fel a heti programunkat, a jövő héten pedig a virágok kerülnek a középpontba, a közös kirándulásokon és kézműves alkotásokon -pl. batikoláson – keresztül – foglalta össze Jersey Dia, helyi művelődésszervező, aki azt is hozzátette, a tábor önköltséges, a tízóraiját és az uzsonnáját mindenki hozza magával, csak az ebédet rendelik egy csákvári étteremből. Így viszont a szülőknek sem kerül több tízezer forintba a gyermek elhelyezése a szünet idejére. Turnusonként 15 kisgyermeket fogadnak, a héten a legkisebb a 4 éves Olivér, aki – ahogy mi is láttuk - remekül feltalálja magát a nagyobbak között. Az aktuális táborvezetőnek középiskolás fiúk és lányok is a segítségére vannak, akik önkéntes munkájukat aztán beleszámolhatják a kötelező 50 óra közösségi szolgálatukba. Így mindenki nyer!