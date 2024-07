– Ilyenkor nyáron, az egyes könyvtárakban megnövekedik a látogatók száma, mert a zárva tartó intézményekből jönnek hozzánk az olvasók, de mi egyáltalán nem bánjuk, jó érzés amikor élettel telik meg a palotavárosi könyvtár, a legkisebbektől a legnagyobbakig érkeznek vendégeink – mondta a FEOL-nak Kalincsákné Molnár Zsuzsanna a VMK Tolnai utcai tagkönyvtárvezetője. Kiemelte, az olvasók ilyenkor egy nap átlagosan több mint 100 darab dokumentumot kölcsönöznek, de elég sok könyvet hoznak vissza, ezért folyamatosan forog az állomány.

Több témával kapcsolatban is könyvek várják a látogatókat. A nyár időszakában az utazás központi szerepet játszik.

Fotó: Kecskés Zoltán

– Boldogok vagyunk! Bár hamarosan a mi könyvtárunk is augusztus 5-től szeptember 1-ig zárva tart, de addig is szeretettel várunk mindenkit a hétköznapi nyitvatartási időben. Három témával kapcsolatban tettünk ki könyvajánlót: utazás, szabadidő és az Állatbarát Könyvtár Program keretében a hónap témája a kutya, most erre fókuszálunk. Örömmel mondhatom, hogy a júliusban megrendezett újrahasznosítással kapcsolatos kiállításunk nagy érdeklődésnek örvend. Terveink között szerepel: szeptemberben egy igazán mesés kiállítással készülünk, mely a hagyományos mesenaphoz is kapcsolódik, de erről később szeretnék részletesebben többet mondani – fűzte hozzá Kalincsákné.

Az Állatbarát Könyvtár Program keretében a hónap témája a kutya

Fotó: Kecskés Zoltán

Vezető képünk illusztráció!