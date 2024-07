Koncert, illetve nyilvános főpróba zajlott július 18-án, csütörtökön este Székesfehérváron, a Csónakázó-tó mellett. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, azaz a régi Szabadművelődés Háza épülete próbatermeiből jöttek elő a Leonardo Jam, valamint a Nedel'a zenekar zenészei, hogy a szabad ég alatt is megmutathassák, hogyan is kell a húrok közé csapni. Hasonló nyilvános főpróbákra a Leonardo Jam máskor is várta már a székesfehérvári közönséget, a Nedel'a zenekar pedig idén csatlakozott hozzájuk először. A próba után a zenészek nem szaladtak vissza a négy fal közé: közös beszélgetésre várta a hallgatóságot a két banda.

Fotó: Fehér Gábor / FMH