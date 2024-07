Zórádnak azonban a magyar diafilm jelentős történeteinek megteremtése mellett a szóbuborékos képregény megalkotását is köszönhetjük. Legelső ilyen munkája 1957-ben a Winnetou volt. Az ’50-es évek közepétől pedig egyre-másra készíti a Diafilmgyártó Vállalat megrendelésére azokat a filmeket, amelyekből a kápolnásnyéki Halász-kastélyban is láthatók az eredeti illusztrációk.

Rajzai tükrözik a művek karakterét

- Hihetetlen teremtő erő és technikai tudás jellemezte. Alapvetően tussal dolgozott és akvarellel színezte munkáit. Életpályáján a rajz játszotta a vezető szerepet: minden képi kompozíciójának ez az alapja, melyen a tus uralkodik, a színeket, foltokat, tónusokat pedig inkább hangulatfestő elemként használta. A grafikus szellem tehát mindvégig megmaradt a művészetében. De amikor végignézzük alkalmazott grafikáit, azt látjuk, hogy nem csak kiváló technikai tudással rendelkezett, de igyekezett úgy elkészíteni ezeket a diafilmeket, hogy azok igazodjanak a mű hangulatához, karakteréhez. Más a jellege, kicsit expresszívebb például a Don Quijote-nak, s megint más Huckleberry Finn történetének, melyben sokkal inkább az amerikai művészet hagyományai érződnek. A Marco Polo kalandjai esetében pedig a kínai tusfestészet hagyományait emeli be az illusztrációkba. Tehát mindig igyekezett a mű hangulatát is megragadni a képi ábrázolásaiban, és arra is nagy figyelmet fordított, hogy az ábrázolt történet helyszínei korhűek legyenek - az egészet úgy varázsolta a gyerekek és a felnőttek elé, hogy bizonyos értelemben visszaadta és képi formába öntötte a regények eredeti gondolatát. Zórád tehát a magyar diafilm atyja, akinek munkáin generációk nőttek fel, s akinek művészetéből a magyar illusztráció fiatalabb tagjai is meríthetnek.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el: