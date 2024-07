Múzeumpedagógiai foglalkozásokra várják a 6-14 éves korosztályt a következő hetekben a Gárdonyi Géza Emlékházban. Varga-Molnár Anna és Bakos Magdolna pedagógusok vezetik be a résztvevő gyerekeket Gárdonyi Géza írói világába július 30-a és augusztus 3-a között. Különleges élményre számíthatnak a résztvevők a tematikus foglalkozásokon: július 30-án, kedden az állatbarát Gárdonyit mutatják be. Szó lesz az író állatmeséiről, illetve a történetekhez kapcsolódóan mesemondás, bábjáték, kirakó, szórejtvény, állatfigurás könyvjelző készítés is várható.

A második foglalkozáson, július 31-én, szerdán a szerelmes Gárdonyi kerül terítékre: az író szerelmi ábrázolásmódját regény- és novellarészleteket keresztül ismerteti a résztvevőkkel a szervező, melyhez kapcsolódóan szintén lesznek kreatív foglalkozások, szókeresők, kirakók.

Augusztus 1-jén, csütörtökön a humor kapja a főszerepet, természetesen ez alkalommal is Gárdonyi Géza művein keresztül: a Göre Gábor humoreszkek felolvasásán túl várható activity játék, szórejtvény, találós kérdés is. Ezen a napon a gyerekek vicclapot is készíthetnek.

A mesemondó Gárdonyi Gézáról augusztus 2-án, pénteken tudhatnak meg többet a gyerekek: lesz élőszavas mesemondás, játékos feladat, képkirakó, hagyományőrző játék készítés természetes anyagokból – egyszóval minden, ami elősegíti a képzelet szárnyalását.

A foglalkozássorozat utolsó napja augusztus 3-án, szombaton lesz, amikor a történelem kerül előtérbe: Gárdonyi történelmi regényeit ismerhetik meg a résztvevők különféle kártyajátékok, szórejtvények segítségével. A foglalkozások 13, 14:30 és 16 órakor kezdődnek.