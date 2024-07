Székesfehérvár: 15 éves a Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület. Fotókiállítás az egyesület működéséről a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtárában. Megtekinthető július 26-áig.

Székesfehérvár: Újrahasznosított divat. Divat az újrahasznosítás. Kiállítás a kézműves szakkör alkotásaiból a VMK Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető július 31-éig.

Székesfehérvár: „Hej, tulipán, tulipán…” Cz. Budai Katalin festettbútor-készítő népi iparművész kiállítása a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető augusztus 2-áig.

Székesfehérvár: Vidám amigurumi figurák Horgos Csabáné munkáiból. Kiállítás a VMK Zsolt utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető augusztus 30-áig.

Székesfehérvár: A téridőben lebegve – Folyamatosan változó koordináták. Szécsényi-Nagy Loránd médiaművész kiállítása a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyének emeleti kiállítótermében. Megtekinthető szeptember elsejéig.

Székesfehérvár: Átiratok. Vármegyei rajzpályázat. A képtár kiállításának anyagához kapcsolódóan 12–20 éves diákok kiállítása. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Új Magyar Képtár (Megyeház utca 17.). Megtekinthető szeptember végéig.

Székesfehérvár: Solium Regni – Az ország trónusa. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Várkörút 32.). Állandó kiállítás. Megtekinthető keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Tác-Gorsium: Agyagkatonák. Az első kínai császár halhatatlan őrei. Kiállítás a Gorsium Régészeti Parkban. A látogatók testközelből is megismerhetik a különleges agyagkatonák történetét. A kiállításon csaknem félszáz anyag- és mérethű agyagkatonát mutatnak be. A látogatók megismerhetik a kínai császárság korát, az agyagkatona hadsereg történetét is. Megtekinthető augusztus 19-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (Szent István Király Múzeum.)

Vál: Vajda János Emlékház (Antali erdő). Telefonszám: 06-30-164-3447, Papp Zsuzsanna. Nyitvatartás: előre bejelentkezés alapján.