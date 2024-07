A Leonardo Jam nevű formáció nyilvános próbáját tekinthetik meg az érdeklődők. Az idei évben nem egyedül lépnek a zöld, füves „színpadra”. Egy nemrégiben alakult fehérvári csapat, a Nedel’a is bepillantást ad a születő számok sorsába, a koncerteket megelőző felkészülésbe. A meleg nyári estét ígérő július 18-án, csütörtökön 18 órától várnak mindenkit szeretettel a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) Fürdő sori épülete mellett.

Az élőzenei koncertek összekötik a különböző közösségekből és korcsoportokból származó embereket, miközben egy felejthetetlen élményt adnak a hallgatóknak. Sokan egyfajta varázslatként írják le ezt a tapasztalatot!

Az SZKKK harmadik emeletén, a zenekari próbateremben jelenleg három zenekar követi egymást hetente. A Leonardo Jam már évek óta tart nyílt próbákat a nyári időszakban, közönség előtt. Mint azt Falvay Miklóstól, az együttes vezetőjétől megtudtuk, az idei évben megkeresték a másik két zenekart is, hogy csatlakoznának-e ehhez a kezdeményezéshez. A nyári időszak végett nem volt mindenkinek alkalmas az időpont, így most csak ketten lépnek fel csütörtökön. "Egy felnőtt férfizenekar nővel” és „fél tucat, együtt muzsikáló, fiatal feltörekvő zenész” ad betekintést abba, hogyan készülnek a fehérvári zenészek egy-egy koncertre. Hogyan állnak össze a dalok, mennyit változik a szerzők elgondolása a mű első megszólalását követően. A Leonardo Jam és a Nedel’A együttes nyílt próbáján nemcsak a zenészek, hanem a közönség is elmondhatja véleményét az új dalok kapcsán.