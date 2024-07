– Hihetetlen érzés, hogy ennyi gyermek gondolta úgy, hogy hogy a könyvtárban szeretné kezdeni a vakációt! – kezdte beszélgetésünket Tábiné Nyúl Gabriella, majd elmondta, hogy míg tavaly összességében volt 16 regisztrált szigetlakó, az idei évben 25 fővel vágtak neki a 15 napos olvasási kihívásnak. A hét folyamán egyre inkább csatlakoztak a gyerekek, pénteken már 29 volt a létszám és ezen a héten ez a szám akár 30 fölé is kúszhat.

Egyre többen csatlakoznak a táborhoz

Fotó: Könyvtár

A könyvtáros elmesélte, hogy a szülőktől, ismerősöktől folyamatosan érkeznek a pozitív visszajelzések, a gyerekek nagyon jól érzik magukat ebben a pár órában és szívesen jönnek nap mint nap. A tábor 9 órakor kezdődik, de van, aki már 8 órakor a könyvtárban van. Elárulta azt is, hogy mivel előzetesen ő sem számított arra, hogy ilyen népszerű lesz az élet a Mágikus Állatok Szigetén, így menet közben egy kicsit módosítania kellett a programtervet, de a legfőbb programelem megmaradt: mindenki 2 percet olvas a többiek előtt!

Az olvasás és a könyvtár szeretetére nevelik a gyerekeket

Fotó: Könyvtár

– Visszatértek a tavalyi szigetlakóim is: nagyon büszke vagyok rájuk, főleg a picikre. Most már másodikból maradtak ki és mindegyik szigetlakó gyönyörűen olvas! Egy év alatt is sokat fejlődtek, látszik, hogy szívesen veszik kezükbe a könyveket otthon is. Az eltelt egy hétben, Margit Aurer: Mágikus állatok iskolája című könyvét kezdtük el olvasni. A történet legelején az osztály új osztályfőnököt kap Miss Cornfield személyében. Aki kicsit fura, és magával hozza még furább ismerősét, Mr. Morrisont, akiről kiderül, hogy minibusszal járja a világot, hogy beszélő állatokat találjon. Természetesen itt a mi szigetünkön is élnek mágikus állatok, minden gyerkőc választhatott magának egyet és el is nevezhette azt. Ez a kis állatka kíséri el kis gazdáját 15 napon keresztül. Mivel könyvtárunk csatlakozott az Állatbarát Könyvtári Programhoz, ezért beszélgettünk egy kicsit a felelős állattartásról is. Nagyon örülök, hogy sok kis olvasómnak szuper gondolatai vannak erről a témáról. A hét zárásaként a helyi Sarokház Cukrászda látta vendégül a gyerekeket egy finom fagyira olvasás után – fűzte hozzá.