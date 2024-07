– Az időszaki kiállításoknál az első szempont, melyet figyelembe kell venni, az, hogy mi vonzza a közönséget. De itt is megvan ugyanaz az egyensúlyi játék, amit említettem. Figyelembe kell venni, hogy ez egy múzeum, nem pedig egy vidámpark, nem lehet bármi áron szórakoztatni. Nem is ez a fő feladatunk.

A másik, ami nagyon fontos, a lokalitás, de ezt is árnyaltabban kell látni. A Szent István Király Múzeum gyűjteménye országos szinten is kiemelkedő több témakörben is. Ilyen például a régészeti gyűjtemény vagy a kortárs képzőművészeti gyűjtemény, amelyek országos szinten is nyilvántartott gyűjteményi részek. A helytörténeti emlékek miatt a történeti és részben néprajzi gyűjtemény is rendkívül fontos, hiszen ebben található Székesfehérvár és vonzáskörzetének közvetlen múltja. A történeti és a régészeti gyűjtemények az újkor tájékán véget érnek, onnantól kezdődnek a néprajzi, ipartörténeti gyűjtemények. Ezek külön gyűjteményi egységek minden intézményben, tehát nem székesfehérvári specialitás. De, ha egységében nézzük, akkor olyan témákat szolgáltatnak, amelyek érdeklik a látogatókat.

A látogatók között két fő csoport van. Az egyik a helyi és a környező lakosság, amelynek érdeklődése igencsak számottevő, hiszen a Múzeumok Éjszakája leglátogatottabb vidéki helyszíne volt a Szent István Király Múzeum; és nagyjából ezer fővel maradt csak el a Magyar Nemzeti Múzeum látogatottságától. Tehát a Szent István Király Múzeum országos szinten is jelentős múzeumnak számít, nem csak a helyi közönséget vonzza be az intézmény. Természetesen feladataink közé tartozik a helyi közönség igényeinek kiszolgálása is: ebbe belefér akár az is, hogy egy helyi nyugdíjas klubot például a székesfehérvári malmok érdeklik. Emellett Székesfehérvár egyre jobban működő turizmussal is rendelkezik, amihez hozzátartozik az is, hogy a város egyfajta agglomerációs, rekreációs szerepet is betölt Budapest felé. Ez azt jelenti, hogy a múzeumba behívható közönség köre nem korlátozódik a vármegyére, hanem számítani lehet a fővárosiakra is, ami jelentős helyzeti előnyt nyújt.