B. L. (vágta rá azonnal): Igen, az fantasztikus volt! Először Decsen mérettettük meg magunkat, onnan jutottunk el Pécsre, ahol először a Zsolnay negyedben léptünk fel, majd másnap a Kodály Központban hirdették ki az eredményeket. Azt az élményt, azt a sírást amit mi ott átéltünk nem tudja visszaadni semmi. Nem voltunk magunknál, egyszerűen nem tudtuk feldolgozni hogy mi, innen Igarról, ebből a kicsi községből eljutottunk ide és az Operettszínházban szerepelhetünk. Ekkor Fazekas Egon és Tokodi Tünde kísért minket ütőgardonnal.

Nem hiányoznak ezek a pillanatok?

B. L.: Hiányzik, csak megöregedtünk. A csúcson kellett abbahagynunk, jó élményeket kaptunk és egy csoda volt, hogy több mint tizenöt évig csináltuk és bírtuk ezt.

P. J.: Igen, sajnos megöregedtünk. Van aki már alig tud menni, hárman pedig el is hunytak közülünk, többünknek is betegsége van. Azok az élmények azonban amiket kaptunk felejthetetlenek. Már akkor is voltak köztünk betegek, de sosem panaszkodott senki. Olyanok voltak ezek az asszonyok, akik nélkül ezek a sikerek nem is jöhettek volna létre, hogy amikor például népzenei tábort tartottunk akkor a reggelit, az ebédet és a vacsorát megfőzték, majd tálaltak a gyerekeknek. Emberfeletti teljesítményt nyújtottak és sokszor még vetélkedtek is, örömmel jöttek és azt nézték ki tud többet vállalni.

Összejárnak még felidézni az emlékeket?

P. J.: Igen, nemrég kezdtünk el összejárni. Két hetente vetítünk a régi kazettákból. Sokszor már azt se tudjuk, hogy itt is voltunk, meg ott is voltunk, ez pedig annyira jó, felidézni ezeket az emlékeket.

Mit jelent most ez a díj Önöknek, és a csoportnak?

P. J.: Ez az elismerés egy hatalmas megtiszteltetés nekünk, nagyon köszönjük a településnek, hogy elismerték a munkánkat. Nem ezért csináltuk, nem is számítottunk erre, de nagyon jó érzés. Nem számítottam erre személy szerint, hogy ennyi év után ilyen díjat kapunk, nagy meglepetés volt számomra.

Mit üzennek a jelenkor generációjának?

B. L.: Csinálják! Annyi örömet, boldogságot lehet szerezni ebből, hogy azt elmondani nem lehet.