A fák nyújtottak árnyékot a szombati nagy melegben a Magyarországi Alkotóművészek Közép-És Nyugat-Dunántúli Regionális Társasága (M-ART) családi napján, melyre Dinnyésen, a Templomkert Hagyományőrző Központban kerülhetett sor július 13-án. A társaság, amely jelenleg is számos nyári tábort tart, ezúttal is a képzőművészeteket mutatta be az érdeklődőknek.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Akik eljöttek

Számos kreatív foglalkozás, vásár és program várta az érdeklődőket, akik megismerkedhettek többek között olyan alkotók portékáival, mint Fiser Józsefné hímző népi iparművész, Kovács Ildikó bőrhímző népi iparművész, Sajtos Szilvia nemezkészítő népi iparművész, bőrműves, valamint Simon Szeréna ékszerkészítő, népi gyöngyfűző és Tóth Zsuzsa nemezkép és amigurumi alkotó kézműves.