A rendezvény szervezői – Csillagfürt Nyugdíjas Klub és Sárszentágota Község Önkormányzata – kérik a falu azon lakosait, akik még emlékeznek a kézi aratás fortélyaira, azt be is tudnák mutatni, esetleg rendelkeznek az aratáshoz kapcsolódó eszközökkel, használati tárgyakkal tiszteljék meg a rendezvényt részvételükkel, és ha lehet adják tovább ezt a tudást egy következő generációnak is. Az alkalomra a gyülekező helyszíne a sárszentágotai Búcsútér lesz majd. Az aratás pedig 10:30-kor kezdődik az ottani Parókia udvarában levő búzatáblánál.

A népi hagyomány szerint június 29-e Péter, Pál napja az aratás kezdete. Sok a munka a földeken, nagy ünneplést nem tartanak ilyenkor. Szent Iván napján történik a kalászszemle. A gazdák szerint a búza ebben az időben kezdi hányni a kalászát, a töve megszakad, megáll a növekedésben. Megérik a vágásra. Hagyományosan a legkorábban érő kalászosok – az őszi meg a tavaszi árpa – betakarításával kezdődik az aratás Szent Iván nap környékén, ám a rozs, majd a búza Péter Pál nap környékén válik vágáséretté. A zab aratásával zárul a sor. A munka végeztével következik az aratóünnep, amely a középkorban is szokás volt, ám érdekes megemlíteni, hogy 1901-ben agrárminiszteri rendelet is előírta az aratási mulatságok megrendezését. Egyik népdalunk szövege is magába foglalja a hagyomány rendjét: Elvégeztük az aratást. Készülj, gazda, jó áldomást!