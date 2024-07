Az Aranyhíd egy olyan, elsősorban fiatal korosztálynak szóló közművelődési program, amely a Pannon térség településeit és Európát tudja kulturális értelemben vett hídként összekötni a választott európai kulturális fővárossal, Veszprémmel. A programok élmény alapú edukációs, ismeretterjesztő elemeket kínálnak, amelyek a Veszprém–Balaton térség helytörténeti értékeit mutatják be egyedi, sajátos módon. A cél, hogy bemutassuk mindazt, ami összeköti a régió településeit és az ott élő embereket, és létrehozzuk a kontinens és Magyarország új kulturális-kreatív régióját a térségben. A programnak több székesfehérvári vonatkozása is van, hiszen mi székesfehérváriak tudtuk csak Szent István kultuszát beemelni Gizella királyné palásthímzési történetén keresztül a kulturális főváros európai emlékezetébe – tudtuk meg Nagy Judit Ildikótól, a Szabad Színház művészeti vezetőjétől.

Fotó: SZÍN-TÉR Egyesület

15 éves előzménye van annak, hogy elkezdtük feldolgozni Székesfehérvár történetét. Itt születtem és mindig is az volt a cél, hogy azt a kultúrkincset, amely itt van Székesfehérváron, más is megismerje. Szüleim nagyon szerettek utazni, ezért kiskoromban nagyon sok helyen megfordultam a világban és nagyon untam magam. Emlékszem, nyolc-kilencéves lehettem, mikor az Akropolisznál álltunk és nem tudtam elképzelni, hogy mit néznek a felnőttek ilyen áhítattal ezeken a romokon 38 Celsius-fokos hőségben. Ültem egy babérfa alatt és mondták, hogy hát ez az európiai kultúra bölcsője előttem pedig a kultúra fellegvára, az Akropolisz. Én meg gondoltam, hogy jó, de hát mit kell nézni ezen... Felnőtt fejjel pedig emlékeztem erre az élményemre, s ez jutott eszembe, mikor a gyerekeket láttam a romkertben a tűző napon álldogálni. Élővé, láthatóvá szerettem volna tenni a történelmet, ezért kezdtem el az Élő-képes krónikát és a Pannon meséket is – meséli Nagy Judit Ildikó.

– Az eddigi tapasztalataink alapján nagyon hatásos módszer ez a gyerekeknél. Csináltunk nekik vetélkedőt, amelyen lehetett nyerni korona alakú perecet is, és visszakérdeztük tőlük a látottakat, hallottakat: ki volt ennek vagy annak a felesége, kik nyugszanak a romkertben, stb. A gyerekek nagyon jól teljesítettek, nem voltak hosszúak a jelenetek, maximum 8-10 percesek voltak, így rövid, tömör formában át tudtuk adni nekik az információkat, amelyeket meg is tudtak jegyezni – mondja a Szabad Színház művészeti vezetője, aki azt is elárulja, hogy a gyerekek nemcsak a saját lakóhelyük történetével, legendáival ismerkedhetnek meg. – Rájöttem, hogy nagyon fontos, hogy a településen kívül élők is ismerjék annak történelmét, így székesfehérvári fiatalokat kérdeztünk arról, hogy milyen információik vannak például a balatoni legendákról. Mint kiderült, semmit sem tudtak ezekről a dolgokról. Így nagyon fontos volt, hogy elkezdjük ezt a projektet. Szeretnénk ezeket a legendákat átadni még több gyerekcsoportnak. Most például székesfehérvári táborozóknak mutatjuk be – az elsősorban Székesfehérvárhoz kötődő – legendákat a gyerekeknek. De érdekesek lehetnek nekik a balatoni legendák is, hiszen sok gyerek jut el a Balatonhoz a nyár folyamán is – mondja Nagy Judit Ildikó.