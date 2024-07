A Szív-Hang Kórus csapata, elmondásuk szerint négy csodálatos napot töltött Prágában.

A Szív-Hang Kórus csapata a prágai találkozón

Fotó: a kórus

– Nemzetközi Kórus találkozóra voltunk hivatalosak, közben megnéztük Prága nevezetességeit. Jártunk a várban, átsétáltunk a Károly hídon, amelynek lábánál énekeltünk, és megcsodáltuk a Vencel tér szépségeit is. Megkóstoltuk a helyi specialitás ételeket is, a gőzgombócot párolt káposztával, párolt hússal, vadas mártással, nagyon finom volt. De nem hagytuk ki a sörkülönlegességeket sem, amelyek még azoknak is ízlettek, akik nem szeretik a sört. Utolsó este hajókiránduláson vettünk részt, ahol nem csak a finom vacsora marad szép emlék, hanem az is, hogy teljesen véletlenül egy osztrák egyházi énekkarral énekeltünk is együtt a sétahajón – tudtuk meg Ruskó Sándorné Margitkától.

Fotó: a kórus

Lélekemelő élmények

A kórus tagja természetesen a fellépésről is mondott pár szót.

– A Prague Summer Choral Meeting nevű találkozón csodálatos zenei élményben volt részünk. Két nap is énekeltünk különböző templomokban. Egyik alkalommal csak a villamoson tudtunk beénekelni, de így aztán ott, a fedélzeten is nagy sikert arattunk az utazóközönség körében – mondta a kórustag.

Zongora és hegedű kísérettel, Ruprechtné Nagy Katalin vezényletével vágtak neki a beszámoló szerint lélekemelő élménynek, vagyis az útnak és a fellépéseknek.

Fotó: a kórus

A Szív-Hang Kórus tarolt

– Óriási sikerünk volt, állva, vastapssal köszönte meg a közönség dalainkat. Csodálatosan énekelt a litván gyermekkórus is, és nagyon különleges előadást láthattunk egy francia kórus előadásában, amely szintén igen nagy sikert aratott. De a saját fellépéseinkkel is elégedettek voltunk, úgy érezzük, a Szív-Hang Kórus hangjai a szívekig értek – mondta Ruskó Sándorné Margitka.

Nem csak ők voltak elégedettek a szereplésükkel hanem a helyi média is. A prágai újság ezt írta az első napi előadás után a második napra csábítva mindenkit:

Kiemelkedő előadás Magyarországról a Prágai Nyári Kórustalálozón. Izgatottak vagyunk, hogy megünnepeljük a magyar kórus elképesztő előadását. Lélekkavaró és inspiráló dalaik varázslatos és felejthetetlen hangulatot teremtettek. Ne szalaszd el a lehetőséget, hogy megtapasztald ezt a hihetetlen kórust.

A kórustagok nagyon jól érezték magunkat, gyönyörű emlékekkel, élményekkel gazdagodva tértek haza.