Róth Nóra nem csak egy könyvbemutatóra, hanem író-olvasó találkozóra is hívja az érdeklődőket pénteken délután a helyi művelődési házba. Az írónő bár néhány évig élt ugyan Székesfehérváron, elsősorban lovasberényinek tartja magát, így haza érkezik majd a kötetével az alkalom kapcsán. Az aktuális könyv, amiről majd a beszélgetés zajlik, a Szerelmi baj c. írás, ami azt kell mondjuk, sokunk számára ismerős probléma lehet, illetve izgalmas kérdés, hogy mit gondol róla a könyv szerzője, no és persze az olvasók. Egy rövid interjúra sikerült utolérni a könyv szerzőjét, és az est házigazdáját, aki örömmel mesélt nekünk a készülő alkalomról!