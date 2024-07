Cser-Palkovics András polgármester már magáénak tudhat egy bérletet a Székesfehérvári Balett Színház következő évadának előadásaira, hiszen a mai nap folyamán megvásárolta azt a Vörösmarty Színház jegyirodájában. Mint elmondta, a Székesfehérvári Balett Színház a régió meghatározó intézményévé vált, amelynek együttese most már nemzetközi színtérre is kilépett, hiszen hamarosan Prágában lépnek színpadra, ezzel is öregbítve a város hírnevét. – Reményeink szerint idén is nagyon sokan fognak a Balett Színházba jegyet, bérletet váltani. Nagyszerű műsorral készülnek, lesz a gyerekeknek, diákoknak szóló előadás is, a Pinokkió; ami önmagában is izgalmas, hogyan lehet a tánc erejével bemutatni ezt a történetet. Lesz kuriózum minden generációnak – fogalmazott a polgármester.

A Székesfehérvári Balett Színház soron következő évadára a bérletek megvásárolhatóak a Vörösmarty Színház jegyirodájában.