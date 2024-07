– Tóth Máté jogász, író, egyetemi oktató, gazdálkodástudományi PhD, LL.M. (Boston, Suffolk) energiajogász, a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda energetikai csoportját vezető ügyvéd, a Magyar Energetikai Társaság alelnöke, a Védett Társadalom Alapítvány Budapest Bizottságának vezetője – tudtuk meg a Hétvezér est keddi vendégéről Boór Ferenctől, a Fejér Szövetség társelnökétől.

Az előadó által elindított primordiális iskola meggyőződéssel bizonyítja, hogy a nemzet, az állam, valamint a rend, a jog keretei őseredeti, vagyis primordiális tartalmaink. Ez azt jelenti, hogy nem modernkori „huncutságokról”, valamiféle visszavetített, önkényes társadalmi konstrukciókról van szó, hanem természet szerint szövődő, a belátott emberi történelem kezdetéig visszanyúló, újra és újra megképződő elemi jelenségekről.

Amint Tóth Máté kiemelte: tanulságos mindezt eredőiben is megvilágítani a primordiális magyar államiság, a X. századi magyar állam valóságán, hiszen a magyarság már István király előtt is államot alkotott, nem is akármilyet! Másrészt szükséges és hasznos erről beszélni azért is, mert a nemzet, állam, jog, társadalom alapvető intézményei ma átfogó támadás alatt állnak, ezért újra meg kell találnunk, egyúttal meg is kell védenünk az alapfogalmainkat.