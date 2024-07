Hogyan alakult ki ez a cseh kapcsolat?

– Még 2000-ben a Móri Ifjúsági Fúvószenekar az olaszországi Roncone-ben szerepelt egy menetzene fesztiválon. Itt találkoztunk Cheb város fúvószenekarával. A szakmai beszélgetések végén elhatároztuk, hogy tovább tartjuk a kapcsolatot a két zenekar között. Aztán 2004-ben meghívást kaptunk tőlük a FIJO Fesztiválra, illetve ők is viszonozták meghívásunkat a Móri Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválra.

Mi is az a FIJO Fesztivál, hány zenekar lép ott fel, illetve hány zenésszel és mekkora közönséggel találkoznak ilyenkor a móri fúvósok?

– A FIJO Fesztivált kétévente rendezik meg, ezeken a móriak képviselik Magyarországot. A fesztiválokon olasz, svéd, holland, francia, szlovák, lengyel, angol, skót, cseh, portugál és mexikói zenekarokkal léptünk fel. De koncerteztünk már Cheb közeli településekben is, mint Frantiskovy Lázne, As és Sokolov városában is. A FIJO Fesztivál visszatérő programja a belvárosban történő menetzene, illetve a sportpályájukon bemutatott közös számok eljátszása. Ebben az évben az Európa himnuszt és a Prapory Zavlajte volt a közös szám.

Mennyire kovácsolja össze egy ilyen út a csapatot?

– A zenekar minden tagjának életre szóló élményt jelent a zenekari játék, a sok közös élmény összekovácsolja, jó közösséggé alakítja a csapatot. Pedagógusként külön öröm látni a gyerekek zenén keresztül megnyilvánuló érzelmi kifejezését, a fejlődésüket, a zenéhez fűződő elhivatottságukat, szorgalmukat, odaadásukat.

Eddig a móriak vendégszerepeltek a cseh barátoknál. Mikor fordul a kocka?

– Szerencsére Mór város is büszkélkedhet nemzetközi fesztivál megrendezésével, melyre kiváló zenekarokat van módunkban meghívni. Idén a cseh Cheb, a szlovák Nova Dubnica és a lengyel Wolsztyn zenekara látogat el hozzánk, de Magyarországról is érkeznek hozzánk, így Székesfehérvár és Pusztavám fúvószenekara is részt vesz a Móri Bornapok keretében megrendezett fesztiválunkon.